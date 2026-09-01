Primul lucru pe care l-a făcut regele Haakon al Norvegiei după încoronare a fost să-și ducă regina la spital

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei este fotografiat în timp ce pleacă cu mașina de la Spitalul Național din Oslo, pe 1 septembrie 2026, după ce și-a condus soția, care a rămas internată. Foto: Profimedia Images

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a însoţit-o pe soţia lui, Mette-Marit, la un spital din Oslo, la doar câteva ore după ceremonia în cadrul căreia a depus jurământul de suveran. Regina nu a putut să participe la ceremonie din motive de sănătate și a fost internată, din nou, la o lună și jumătate după ce a fost externată, relatează Agerpres.

Regina de 53 de ani, aflată încă în convalescenţă după un transplant de plămâni, a fost fotografiată de presa norvegiană ieşind dintr-un automobil condus chiar de către regele ţării, în faţa Spitalului Naţional din Oslo. Potrivit agenţiei de presă NTB, regele Haakon al VIII-lea a fost văzut apoi în timp ce părăsea spitalul, nu însă şi soţia sa.



Contactat de AFP, biroul de presă al Palatului Regal din Oslo a făcut trimitere de la un comunicat transmis puţin mai devreme în această zi. În cursul dimineţii de marţi, Palatul Regal anunţase că regina Mette-Marit nu va putea să asiste la ceremonia de depunere a jurământului de către soţul ei în faţa Parlamentului, din cauza unor „complicaţii” medicale.

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Diagnosticată cu o maladie pulmonară incurabilă, Mette-Marit a primit un transplant de plămâni pe 17 iunie. A fost externată din spital la data de 14 iulie, dar medicii avertizaseră că perioada de recuperare este mai lungă.



„Nu este ceva neobişnuit să apară complicaţii după un transplant pulmonar. Regina a întâmpinat complicaţii în mai multe rânduri după operaţie, inclusiv astăzi. Prin urmare, ea va trebui să rămână sub supraveghere medicală pe parcursul întregii zile”, a declarat medicul Are Holm în acel comunicat.

Totuși, cu o zi înainte, Palatul Regal anunțase că și regina va participa la ceremonie.

Luni, ea a putut fi văzută în timpul în timpul depunerii sicriului regelui Harald al V-lea - tatăl lui Haakon -, decedat vineri la vârsta de 89 de ani, apoi în cadrul unei apariţii publice a familiei regale norvegiene pe peluza Palatului Regal din Oslo pentru a privi florile depuse de miile de norvegieni în urma decesului fostului suveran al ţării.



Devenit rege în mod automat vineri după moartea lui Harald, noul suveran Haakon, în vârstă tot de 53 de ani, a depus jurământul de credinţă în faţa Parlamentului norvegian la începutul după-amiezii de marţi, o etapă instituţională care simbolizează limitele impuse prerogativelor monarhului de către Constituţia ţării.