Putin nu a mai fost văzut de zece zile. Apar noi speculații că liderul rus e grav bolnav și videoclipurile cu el sunt preînregistrate

2 minute de citit Publicat la 10:38 16 Feb 2026 Modificat la 10:38 16 Feb 2026

Kremlinul a infirmat, de asemenea, diverse teorii privind sănătatea lui Putin, inclusiv rapoartele că ar avea cancer. FOTO: Hepta

Vladimir Putin dispare adesea din ochii publicului din motive inexplicabile, dar noi speculații s-au răspândit după ce Volodimir Zelenski a spus că Putin “nu mai are prea mult timp”. Mass-media de stat rusă a difuzat în ultimele zile imagini cu președintele în vârstă de 73 de ani, dar există speculații că videoclipurile sunt preînregistrate. Acest lucru nu a fost confirmat, dar Putin nu a fost văzut în public de zece zile, sugerează rapoartele, citate de presa britanică.

Și la Conferința de Securitate de la München, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Putin „nu are prea mult timp”.

„Nu mai are prea mult timp”, a glumit Zelenski, în vârstă de 48 de ani, stârnind râsetele publicului prezent la evenimentul găzduit de Politico în orașul german, spunând că este „mai tânăr” decât Putin.

Putin își ia rareori vacanțe, dar nu este neobișnuit ca el să dispară din ochii publicului pentru perioade scurte de timp. Lipsa de explicații din partea oficialilor ruși face adesea ca speculațiile să se transforme în speculații privind problemele de sănătate ale dictatorului de la Kremlin.

Iacov Jugashvili, nepotul dictatorului sovietic Iosif Stalin, a sugerat că este „foarte probabil” ca Putin să fie deja mort.

Nu există dovezi în acest sens, iar Kremlinul a infirmat, de asemenea, diverse teorii privind sănătatea lui Putin, inclusiv rapoartele că ar avea cancer.

Navalnîi ar fi murit în urma otrăvirii de către autoritățile ruse

Acest lucru se întâmplă în contextul în care, Marea Britanie și alte patru state europene au dat vina pe Kremlin pentru uciderea liderului opoziției, Alexei Navalnîi.

La doi ani de la moartea lui Navalnîi într-o colonie penală siberiană, Marea Britanie și aliații săi au dat vina pe statul rus în urma analizei probelor materiale găsite pe corpul său. Autoritățile ruse au negat anterior cu vehemență orice implicare în moartea sa.

Secretarul de Externe Yvette Cooper s-a întâlnit cu văduva lui Navalnîi, Yulia Navalnaya, la Conferința de Securitate de la München, în acest weekend.

O declarație comună a guvernului britanic și a aliaților săi din Suedia, Franța, Germania și Olanda a afirmat că națiunile „sunt încrezătoare că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”.

A adăugat: „Aceasta este concluzia guvernelor noastre, bazată pe analizele probelor de la Alexei Navalnîi. Aceste analize au confirmat în mod concludent prezența epibatidinei.

„Epibatidina este o toxină găsită în broaștele otrăvite din America de Sud. Nu se găsește în mod natural în Rusia.

Rusia a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale. Dar, având în vedere toxicitatea epibatidinei și simptomele raportate, otrăvirea a fost foarte probabil cauza morții sale.

Navalnîi a murit în timp ce se afla în închisoare, ceea ce înseamnă că Rusia a avut mijloacele, motivul și oportunitatea de a-i administra această otravă.”

Ministerul de Externe a insistat, de asemenea, că Rusia nu și-a distrus toate armele chimice, așa cum a susținut Moscova că a făcut-o în 2017.

Ucraina se opune cedării teritoriilor din Donbas

Moscova continuă să ceară Ucrainei teritorii din regiunea Donbas, pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească militar pe tot parcursul războiului.

Ucraina a refuzat să accepte aceste cereri teritoriale înainte de noi negocieri de pace programate să aibă loc la Geneva.

Manevrele diplomatice continuă pe fondul luptelor, forțele ruse atacând Ucraina noaptea cu un tir de atacuri cu drone și rachete.