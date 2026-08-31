Radu Miruță îl contrazice pe Donald Tusk și spune că „nu crede” că Rusia vrea să atace o țară NATO

2 minute de citit Publicat la 19:04 31 Aug 2026 Modificat la 19:05 31 Aug 2026

Radu Miruță nu crede că Rusia va ataca un stat NATO, așa cum a avertizar recent premierul polonez Donald Tusk. Foto: Agerpres / Getty Images

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, îl contrazice pe premierul polonez Donald Tusk și spune că nu crede că Moscova intenționează să atace un stat membru NATO.

Kiev Independent semnalează declarația făcută pe 30 august de Miruță și menționează că aceasta vine pe fondul speculațiilor apărute în urma vizitei neanunțate public, efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe, pe 25 august.

Presa internațională a scrisă că Ratcliffe ar fi avertizat Kremlinul să nu lanseze operațiuni ostile împotriva alianței.

Președintele american Donald Trump a negat că șeful CIA ar fi livrat un astfel de mesaj, susținând că vizita acestuia a fost una de "semi-rutină", vizând conflictul din Ucraina.

Miruță atrage atenția la Kiev

„Nu cred că Rusia are vreo intenție de a ataca o țară membră NATO”, a spus ministrul interimar la Digi24.

Kyiv Independent notează, în context, că România are o frontieră de 614 kilometri cu Ucraina și s-a confruntat în mod repetat cu intruziuni ale dronelor folosite de Rusia în războiu, inclusiv una care a rănit doi civili în orașul Galați în luna mai.

Miruță a subliniat că România și aliații săi partajează informații și, pe baza analizei acestor informații, nu există nicio indicație în prezent în ceea ce privește un atac rusesc.

Ministrul a mai spus că războiul purtat de Rusia în Ucraina a ajuns într-o nouă etapă în care forțele Moscovei nu pot avansa.

„Se pare că, deocamdată, situația s-a transformat într-un impas pe întreaga linie a frontului”, a opinat el.

Ucraina a avertizat în legătură cu o mobilizare în Rusia care a fi premergătoare unui atac asupra NATO

Ucraina a avertizat că Rusia se pregătește pentru un nou val de mobilizare după alegerile legislative din septembrie.

Acest pas ar putea, potrivit Kievului, să pregătească terenul pentru noi ofensive în Ucraina sau pentru un atac împotriva frontierei NATO.

Mai multe agenții de informații occidentale au transmis, la rândul lor, că Rusia ar putea planifica o provocare ostilă în țările baltice sau în Polonia pentru a testa răspunsul NATO.

Moscova a fost anterior asociată de oficiali europeni cu numeroase cazuri de atacuri cibernetice, sabotaj, încălcări ale spațiului aerian și operațiuni hibride în întreaga Europă.

Totuși, oficialii din țările baltice, care se află pe flancul nord-estic al NATO, la granița cu Rusia, au declarat săptămâna trecută că, deși Rusia continuă să reprezinte o amenințare persistentă, nu văd semne ale unui atac rusesc iminent.

Primul lider politic din UE care avertizează că Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO ---

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, săptămâna trecută, că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina, provocând NATO.

Tusk a lansat avertismentul într-o postare pe X, după o discuţie cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează. Următoarele şase luni vor fi decisive. Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO” , a postat Tusk.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a avut un comentariu în același registru, pornid de la vizita șefului CIA la Moscova.

Se pare că serviciile secrete ale lui Putin i-au transmis directorului CIA că Rusia nu va provoca NATO.

Putin îi spusese și directorului CIA din administrația Biden că nu va invada Ucraina. Ar trebui să accelerăm pregătirile de apărare”, a scris Radoslaw Sikorski pe Twitter, vineri.