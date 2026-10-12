Republica Moldova vrea să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri pentru aderarea la UE

1 minut de citit Publicat la 20:13 12 Oct 2026 Modificat la 20:16 12 Oct 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

Republica Moldova și-a propus să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase în vederea aderării la Uniunea Europeană. O declarație în acest sens a a fost făcută luni de președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul Irlandei, Micheal Martin, potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău.

Irlanda deține până la 31 decembrie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Discuția are loc cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, eveniment pe agenda căruia se află extinderea Uniunii Europene.

Maia Sandu și Micheal Martin au vorbit și despre relațiile bilaterale, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.

Un alt subiect a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin pe 12 noiembrie și care va reuni lideri de pe tot continentul pentru discuții despre securitatea și stabilitatea în UE.

UE și Republica Moldova deschid oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au confirmat, luni, convocarea celei de-a patra Conferințe interguvernamentale Republica Moldova - Uniunea Europeană, programată pentru marți la Luxemburg, a precizat vicepremierul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, într-o postare pe Facebook.

"În cadrul reuniunii, vor fi deschise oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 - Piața internă, și Clusterul 3 - Competitivitate și creștere incluzivă.

Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră.

"Reuniunea va începe la ora 21:00 (ora Moldovei), iar la ora 22:00 va avea loc conferința de presă comună, la care voi participa alături de comisarul pentru extindere, Marta Kos, și ministrului irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne", a indicat Gherasimov în postarea sa de pe Facebook.