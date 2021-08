Roxana, mama unui copil de 4 ani, riscă ani grei de închisoare după ce și-a ucis violatorul. "Voi fi condamnată pentru că mi-am apărat corpul"

Roxana Ruiz Santiago, în vârstă de 21 de ani, este deja închisă timp de trei luni după ce și-ar fi ucis atacatorul în orașul mexican Neza, în luna mai.

Este acuzată de omucidere după ce a fost agresată sexual în interiorul casei sale de un tânăr, care a bătut-o atunci când femeia a încercat să se opună.

Roxana a ripostat lovind omul în față, provocându-i o sângerare nazală.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Apoi, în timp ce el era distras, ea a apucat un tricou l-ar fi sugrumat până la moarte.

Aceasta i-a băgat corpul într-o pungă pe care a aruncat-o la un colț de stradă din zona Benito Juárez, conform anchetatorilor.

Un vecin a văzut-o și a chemat poliția înainte ca Roxana să fie arestată.

Ea a scris într-o scrisoare publică: "Am simțit frică, teroare, nu am vrut să rănească pe nimeni altcineva. Nu știam ce să fac, eram în stare de șoc. Îmi distrusese demnitatea, mă simțeam umilită, rănită, mă simțeam goală. Știu că voi fi condamnată pentru apărarea corpului meu, pentru apărarea mea ca femeie, pentru că mi-am pedepsit atacatorul, pentru că am acționat”.

Femeia, care este mama unui băiețel de patru ani, se mutase în zonă pentru a vinde cartofi pe stradă.

Atacatorul ei s-ar fi apropiat de aceasta în timp ce se întorcea acasă într-o noapte.

Femeia susține ca victima că ar fi întrebat dacă ar putea rămâne la ea, întrucât nu putea ajunge la casa lui, care era prea departe - iar ea a fost de acord.

Roxana s-a trezit în timpul nopții pentru a-l găsi violând-o și a urmat lupta fatală.

Grupurile feministe au condamnat reținerea femeii, care nu își poate permite propriul avocat, bazându-se în schimb pe un apărător public.

Rudele ei nu și-au putut permite călătoria de nouă ore către Mexic pentru a o vizita la închisoarea Neza-Bordo, unde este reținută în timp ce așteaptă procesul.

Grupuri de activiste, precum „Nos queremos vivas Neza”, au criticat faptul că acest caz nu este luat în considerare dintr-o perspectivă de gen.

Roxana Ruiz Santiago, joven originaria de Pinotepa #Oaxaca, en un acto de legítima defensa dio muerte a su violador.



Hoy presa, Roxana espera su última audiencia para dictarle sentencia.



Familia y grupos feministas pedimos:#LibertadParaRoxana#LaVidaSeDefiende pic.twitter.com/py5TiiYSAf — GESMujer (@GES_Mujer) August 2, 2021

Vor ca instanța să țină cont de faptul că Roxana a fost o victimă a violului și o supraviețuitoare a feminicidului.

Mónica, membră a colectivului, a spus: „Când vorbim despre perspectiva de gen, vorbim despre condițiile dezavantajoase pe care le trăiesc femeile. Aceste condiții sunt acolo unde există o cultură care spune că corpurile noastre pot fi obiecte în beneficiul bărbaților, unde știm că structurile din acest caz, ale statului Mexic, nu răspund nevoilor pe care femeile le au pentru a-și proteja viețile. Când femeile își cer dreptatea către autorități, de exemplu, sunt duse dintr-un loc în altul, câteva ore și nu au garanții de justiție”.

Ea a adăugat: „Astăzi Roxana este în viață, din păcate se află într-o închisoare. Ea a trebuit să se apere după ce a fost violată. Există oameni care sunt violați și uciși, știm asta. Roxana a decis să-și apere viața și asta ași făcut."

Roxana declarat în scrisoarea deschisă: „Le-am spus că l-am ucis pentru că el mă violase și voiam doar să mă apăr”.

Ea a mai susținut că polițiștii au agresat-o verbal și „nu au efectuat teste de specialitate” pentru a dovedi că a fost violată: „M-au bătut, dar nu au făcut fotografii”, a spus ea.

„Nu mi-au luat în seamă declarația pentru a mă putea apăra. Singura mea crimă a fost să mă apăr de bărbatul care m-a violat”, a continuat femeia, în scrisoarea cutremurătoare.

Procesul urmează să aibă loc pe 2 august.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal