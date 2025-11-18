Rusia a început pregătirile de război cu Polonia, avertizează un general NATO: "Totul depinde acum de descurajarea adversarului"

3 minute de citit Publicat la 08:38 18 Noi 2025 Modificat la 08:38 18 Noi 2025

Tensiunile dintre NATO și Moscova s-au intensificat de când aliații s-au raliat în spatele Kievului. FOTO: Hepta

Rusia a început pregătirile de război cu Polonia, în timp ce Moscova își intensifică atacurile cibernetice și actele de sabotaj pe teritoriul polonez, a declarat șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, Wieslaw Kukula.

„(Rusia) a început perioada de pregătire pentru război. Ei creează condiții favorabile pentru o potențială agresiune pe teritoriul polonez”, a declarat Kukula pentru postul public de radio din Polonia.

Comentariile lui Kukula au venit cu doar câteva ore înainte ca prim-ministrul polonez, Donald Tusk, să anunțe că o linie de cale ferată dintre Varșovia și Lublin a fost aruncată în aer într-un „act de sabotaj fără precedent”. Calea ferată conectează Ucraina cu transporturi vitale de ajutoare occidentale.

Deși Polonia nu a numit oficial un suspect în explozie, Varșovia a atras atenția cu privire la numărul tot mai mare de cazuri de sabotaj și activități de spionaj care vizează Polonia în ultimii ani, cu numeroase incidente legate de serviciile de informații rusești sau belaruse.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a sugerat că explozia ar fi putut fi un alt atac hibrid rusesc conceput pentru a „testa răspunsurile”.

„Cine a fost la război, știe că ceea ce trăim astăzi nu este un război propriu-zis; este, de fapt, o situație de dinainte de război - sau ceea ce numim război hibrid”, a spus Kukula înainte de explozii.

Șeful armatei poloneze avertizează asupra creșterii acțiunilor de destabilizare ruse

Când a fost rugat să răspundă la recentele remarci ale secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a comparat situația globală actuală cu cea din 1939, în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial, și cu cea din 1981, apogeul Războiului Rece, Kukula a spus că remarcile servesc drept „o comparație foarte bună".

Generalul polonez a spus că totul depinde astăzi de atitudinea NATO, de măsura în care adversarul este descurajat.

„Ca să fiu sincer, ne aflăm întotdeauna într-o perioadă pre-război; chiar și Războiul Rece a fost o astfel de perioadă. Este vorba de a gestiona această perioadă prebelică, de a construi o politică de descurajare eficientă, bazată în mare măsură pe capacitățile noastre defensive, dar și pe pregătirea cetățenilor”, a adăugat generalul polonez.

La începutul lunii septembrie, forțele poloneze și aliate au doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului Poloniei, marcând primul astfel de caz de la izbucnirea invaziei la scară largă a Moscovei. Incursiunile au determinat apeluri pentru consolidarea apărării aliate, în timp ce unii membri NATO au îndemnat la doborârea aeronavelor rusești, dacă este necesar.

Tensiunile dintre NATO și Moscova s-au intensificat de când aliații s-au raliat în spatele Kievului după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022. Comentariile șefului armatei poloneze reflectă avertismentele oficialilor occidentali cu privire la escaladarea operațiunilor hibride ale Moscovei în Europa, inclusiv incursiuni cu drone, sabotaj și atacuri cibernetice.

Amintim faptul că tot mai mulți oficiali occidentali au atras atenția asupra unui potențial conflict cu Rusia. Șeful serviciilor secrete germane, Martin Jaeger, le-a declarat parlamentarilor germani pe 13 octombrie că Rusia este gata să testeze granițele europene și să escaladeze tensiunile actuale într-o confruntare deschisă în orice moment, deoarece Moscova continuă să încalce spațiul aerian aliat cu drone și avioane de vânătoare.

Act de sabotaj la o importantă linie de cale ferată în Polonia

Amintim că în cursul zilei de luni o linie de cale ferată dintre Varșovia și Lublin a fost distrusă într-un „act de sabotaj fără precedent”, a anunțat premierul polonez Donald Tusk.

Prim-ministrul polonez a menționat că ruta este „extrem de importantă pentru furnizarea de ajutoare Ucrainei”.

„Îi vom prinde pe făptași, oricine ar fi ei”, a declarat Tusk la X.

Poliția locală a declarat că un mecanic de locomotivă a raportat daune pe linia de cale ferată pe 16 noiembrie. Explozia a avut loc în apropierea satului Mika din provincia Mazovia, la aproximativ 130 de kilometri de granița polono-ucraineană.

Potrivit lui Tusk, explozia a fost probabil destinată să arunce în aer un tren. Autoritățile poloneze au lansat o anchetă asupra incidentului.