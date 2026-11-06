Șantierul unui centru de date Microsoft din Olanda a fost invadat de activiști. Poliția a dat cu gaze lacrimogene. Noi proteste sâmbătă

3 minute de citit Publicat la 21:34 06 Noi 2026 Modificat la 21:37 06 Noi 2026

Protest la Amsterdam împotriva unui centru de date Microsoft. Foto: Profimedia Images

Poliția olandeză a intervenit, vineri, cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanții care au pătruns în zona șantierului de construcții al unui centru de date aparținând companiei Microsoft, relatează The Guardian. Protestul vine pe fondul unei reacții tot mai ample în Europa împotriva efectelor negative, sociale și de mediu provocate de expansiunea inteligenței artificiale, adaugă sursa citată.

Potrivit publicației britanice, protestatari din cadrul grupului „Geef Tegengas” s-au confruntat cu polițiștii în timp ce pătrundeau pe șantierul situat în zona Westpoort a orașului Amsterdam.

Unii dintre aceștia s-au urcat pe o macara, au aprins torțe fumigene, au legat baloane cu heliu de echipamentele de pe șantier și au afișat bannere cu texte precum „Microsoft Powered Genocide” / „Genocid susținut de Microsoft”.

„Ofițerii de poliție au încercat să împiedice ocuparea site-ului, fiind necesară utilizarea forței”, au declarat autoritățile, precizând că un polițist a suferit răni ușoare în timpul protestului. Numărul persoanelor reținute nu a fost cunoscut imediat.

Conform The Guardian, la protest au participat activiști din cel puțin două mișcări: cei din „Geef Tegengas” au trecut dincolo de gardurile șantierului folosind scări sau dând găuri în împrejmuire, în timp ce participanții la campania pan-europeană „Stop Dirty Data Centres” („Opriți centrele de date poluante”) au rămas în afara limitelor construcției.

Protestatarii au avertizat în legătură cu puterea tot mai mare a companiilor AI

„Nu vom accepta ca Amsterdamul să fie folosit pentru crearea de conținut AI de slabă calitate și pentru a facilita un genocid. Acest centru de date ne consumă resursele de apă potabilă pentru a-i face și mai bogați pe cei bogați”, a declarat Roos Molenaar, activistă în cadrul grupului „Geef Tegengas”.

La acțiunea de la Amsterdam s-au raliat protestatari ecologiști și pro-palestinieni, inclusiv membri ai organizației „Extinction Rebellion”, care au denunțat consumul ridicat de energie al centrelor de date, unde sunt stocate și procesate cantități uriașe de informații, mai ales pentru funcționarea serviciilor de inteligență artificială (AI).

Organizatorii au estimat că centrul Microsoft din Amsterdam va consuma energie cât toate gospodăriile din oraș la un loc și au avertizat, în context, asupra puterii tehnologice și politice tot mai mari a companiilor din domeniul AI. În plus, protestatarii pro-palestinieni au acuzat Microsoft că ar contribui la supravegherea și reprimarea populației palestiniene, prin legăturile sale comerciale cu armata israeliană.

Proteste împotriva centrelor de date și în alte orașe europene

Proteste de mai mică amploare au avut loc în centrul orașului Bristol din Marea Britanie, la un centru de date din Berlin, în fața parlamentului din Varșovia și în piața centrală din capitala croată Zagreb. Noi proteste sunt așteptate sâmbătă.

Mișcarea „Stop Dirty Data Centres”, o coaliție din care fac parte filiale naționale ale organizațiilor Greenpeace și Friends of the Earth, a comunicat că nu a coordonat și nici nu a promovat acțiunea din Amsterdam. Pe de altă parte, coaliția a precizat că este „de înțeles” faptul că membrii comunităților urbane recurg la diverse tactici atunci când nu pot participa în mod real la procesul de luare a deciziilor în privința centrelor de date.

„Marile companii tehnologice și guvernele avansează rapid cu dezvoltarea unor centre de date de mare amploare, în ciuda îngrijorărilor publice privind impactul asupra comunităților locale, a resurselor naturale și a altor sectoare economice. Multe dintre aceste proiecte sunt planificate fără transparență sau cu un control limitat, în timp ce comunitățile din întreaga Europă sunt excluse de la deciziile care le vor modela mediul local și viitorul”, a declarat Owen Espley, coordonator de campanie.

Consecințele expansiunii centrelor de date i-au alarmat pe unii oameni de știință care studiază clima, în timp ce frustrarea tot mai mare față de impactul AI asupra societății – de la facturile la energie și pierderea locurilor de muncă, până la rolul companiilor tehnologice în subminarea democrației – s-a transformat în nemulțumire publică. În cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului desfășurate în această săptămână în SUA, aproape toate propunerile de instituire a unui moratoriu asupra centrelor de date care au fost supuse votului popular au fost aprobate.