Șefa BCE, Christine Lagarde, le-a mulțumit celor care critică Europa, pentru că „au impulsionat-o să avanseze”

Christine Lagarde, șefa BCE. Foto: Getty Images

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, are un mesaj neașteptat pentru „criticii” Europei: Mulțumesc. Vorbind vineri la Forumul Economic Mondial, bancherul șef al blocului comunitar a fost întrebat dacă relațiile transatlantice au fost fracturate iremediabil la sfârșitul unei săptămâni în care președintele american Donald Trump și înalți oficiali din administrația sa au agresat în mod repetat Europa, scrie Politico.

„Cred că am auzit destul de multe critici la adresa Europei în ultimele zile. Dar, dacă e să fim serioși, a fost bine și ar trebui să le mulțumim celor care au criticat-o, pentru că eu cred că ne-a dat seama pe deplin că trebuie să ne concentrăm mai mult”, a adăugat ea, în special pe „inovație” și „productivitate”.

În ultimele zile, la summitul de la Davos, Trump a declarat că Europa nu se îndreaptă în „direcția corectă”, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a numit Danemarca «irelevantă», iar secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a criticat Europa în timpul unei cine VIP cu oficiali europeni și lideri de afaceri, ceea ce se pare că a determinat-o pe Lagarde, care era prezentă, să părăsească evenimentul în semn de protest.

Însă Lagarde a adus vineri și o notă optimistă, detaliind „credința sa foarte, foarte puternică” că europenii și americanii împărtășesc valori similare și, în cele din urmă, trebuie să se unească.

„Eu personal, și aceasta ar putea fi latura mea emoțională, îmi pare rău pentru asta, noi, femeile, tindem să fim emoționale, cred că trebuie să ne gândim la oameni. Și am o încredere și o afecțiune imensă pentru poporul american și știu că, în cele din urmă, valorile adânc înrădăcinate vor prevala”, a spus ea.

Liderii europeni s-au străduit săptămâna aceasta să găsească o modalitate de a răspunde unei administrații americane din ce în ce mai ostile. Aceasta a implicat organizarea unui summit de urgență la Bruxelles, joi seară, în cadrul căruia au discutat contramăsuri în cazul în care Trump, care a renunțat la amenințarea de a impune tarife vamale țărilor europene care se opuneau încercării sale de a anexa Groenlanda, va apăsa efectiv trăgaciul în viitor.