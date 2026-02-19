Șeful celei mai mari economii UE merge în China să caute "parteneriate strategice", din cauza lui Trump: "Americanii pot face ce vor"

Merz avertizează SUA înaintea vizitei în China, unde se duce să caute "parteneriate strategice". Sursă foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că va căuta "parteneriate strategice" cu China în timpul unei vizite pe care o efectuează săptămâna viitoare în țara comunistă, scrie Agerpres, citând agențiile internaționale de presă.

Merz va discuta la Beijing viitoarea cooperare dintre Europa și a doua cea mai mare economie a lumii, în timp ce Statele Unite se bazează pe tarife vamale.

"Avem un interes strategic în a găsi parteneri în lume care gândesc la fel ca noi, care acționează la fel ca noi și care, mai presus de toate, sunt pregătiți să modeleze viitorul împreună, astfel încât să rămânem o țară cu prosperitate și un nivel ridicat de securitate socială", a declarat cancelarul, miercuri, la un eveniment al partidului său, CDU, desfășurat în orașul Trier din vestul țării.

El a subliniat că politica externă și politica economică nu mai pot fi separate.

Avertismentul lui Merz pentru Trump: "Dacă exagerați cu tarifele, suntem capabili să ne apărăm"

"Dacă americanii cred că, prin politica lor tarifară, ar trebui să exercite influență în întreaga lume, dacă ei cred că tarifele vamale sunt mai importante decât taxele interne, atunci este ceva ce americanii pot, desigur, să decidă singuri. Dar nu este politica noastră", a afirmat Merz.

"Puteți face asta, dar noi nu vom fi de acord. Iar dacă exagerați, atunci noi, europenii, suntem cu siguranță capabili să ne apărăm împotriva acestui lucru", a avertizat el.

Șeful guvernului de la Berlin a punctat că europenii au demonstrat că pot acționa, așa cum s-a întâmplat cu ocazia crizei recente legate de Groenlanda.

El a reiterat că Uniunea Europeană va recurge la contramăsuri dacă Washingtonul va majora din nou tarifele la importurile din UE.

"Aceasta este dubla noastră strategie: o mână întinsă și, în orice moment, un parteneriat reînnoit. Dar și suficientă coeziune și unitate în cadrul Uniunii Europene, astfel încât să ne putem apăra, atât cât avem nevoie, împotriva lucrurilor pe care nu le dorim", a conchis Merz.

Insistența președintelui american Donald Trump pe taxarea partenerilor SUA prin tarife vamale pune la încercare relațiile dintre aliați, amenințând comerțul bilateral și crescând riscul unor daune suplimentare pentru economia Germaniei, deja aflată în dificultate, amintește presa internațională.