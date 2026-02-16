În timp ce Marco Rubio încearcă să convingă UE că America nu este dușmanul, China face eforturi să seducă Europa

4 minute de citit Publicat la 23:45 16 Feb 2026 Modificat la 23:48 16 Feb 2026

Marco Rubio (dreapta) și Wang Yi (stânga) au susținut discursuri la Conferința pentru Securitate de la Munchen. Foto: Getty Images

La câteva minute după ce șeful diplomației SUA, Marco Rubio, a anunțat, într-un discurs conciliant la Conferința de Securitate de la München, că „Statele Unite și Europa sunt pe aceeași lungime de undă”, omologul său chinez a urcat pe scenă cu propria sa „armă de seducție”.

„China și UE sunt parteneri, nu rivali”, a pretins ministrul de externe Wang Yi în discursul de sâmbătă, monitorizat de CNN.

„Atât timp cât înțelegem ferm acest aspect, vom putea face alegerile corecte în fața provocărilor, vom împiedica comunitatea internațională să se îndrepte spre divizare și vom promova progresul continuu al civilizației umane”, a adăugat demnitarul de la Beijing.

Mesajele formulate de Rubio și Wang vin în contextul în care revizuirea dictată de Donald Trump în politica externe a Statelor Unite a zdruncinat legăturile istorice ale Americii cu aliații occidentali, aceștia aderând în număr mare la paradigma conform căreia epoca securității și regulilor globale susținute de SUA s-a încheiat.

În prezent, se desfășoară o cursă a actorilor globali pentru a modela era următoare.

Europa, ținta mesajelor de la Washington și de la Beijing lansate la Munchen

La Munchen, Marco Rubio i-a reasigurat pe liderii europeni că administrația președintelui Donald Trump este dedicată alianței cu țările vechiului continent, chiar dacă Washingtonul consideră că europenii trebuie să facă mai mult pentru a sprijini legătura transatlantică și că actualul sistem internațional ar trebui „reconstruit”.

La rândul său, Wang, un diplomat veteran ce s-a identificat cu politica externă a președintelui Xi Jinping timp de mai bine de un deceniu, a venit cu replica sa atent calibrată.

Potrivit diplomatului chinez, problemele actualului sistem internațional nu își au originea în inadecvarea Organizației Națiunilor Unite, ci „în anumite țări care amplifică diferențele, urmăresc o abordare axată pe unipolaritate, se angajează în confruntarea pe blocuri și reînvie gândirea specifică Războiului Rece.”

Într-un aparent avertisment la adresa politicii SUA, Wang a spus că Europa și China ar trebui să respingă împreună „practicile unilaterale”, să protejeze liberul schimb și să se opună confruntării.

Discursul ministrului chinez la Munchen precede vizita lui Trump la Beijing

CNN notează că șeful diplomației chineze a prezentat poziția țării sale într-un moment în care Beijingul dorește, de asemenea, să își mențină legăturile stabile cu SUA, înaintea așteptatei vizite a lui Donald Trump în statul comunist, planificată la sfârșitul acestei primăveri.

Acest eveniment ar putea consolida stabilitatea relativă dintre primele două economii ale lumii, edificată în urma unei alte întâlniri Xi Jinping - Donald Trump, care s-a desfășurat în Coreea de Sud, toamna trecută.

Întrebat despre vizita președintelui american, Wang a declarat la München că este „încrezător” cu privire la perspectiva relațiilor China - SUA. El a lansat însă și un avertisment legat de cazul în care situația dintre Washington și Beijing ar putea lua o întorsătură nedorită și tensionată.

„Sunt două perspective diferite pentru relațiile bilaterale: una în care SUA pot 'înțelege China în mod rezonabil' iar cele două state pot coopera, și o alta, în care SUA caută decuplarea, se opun Chinei 'într-un mod impulsiv' și trec peste 'liniile roșii' ale Beijingului, inclusiv în ceea ce privește Taiwanul. A doua cale ar putea împinge China și Statele Unite spre conflict”, a explicat diplomatul.

La rândul său, Marco Rubio a abordat relația SUA-China la evenimentul de sâmbătă. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, șeful diplomației americane a estimat că ar fi un caz de „malpraxis geopolitic” dacă „două dintre marile puteri ale planetei” nu ar comunica pentru a gestiona domeniile în care interesele lor nu se aliniază.

Înaintea discursurilor de sâmbătă, Rubio și Wang s-au întâlnit în marja conferinței de la Munchen pentru discuții aparent menite să pregătească terenul pentru vizita lui Donald Trump în China.

După discuția de vineri, ministrul chinez a spus că dialogul a fost „pozitiv și constructiv” și că diplomații vor „implementa împreună consensul important la care au ajuns” liderii țărilor lor.

Cât de receptivă e Europa la discursul Chinei? Nu prea mult, momentan

Întrebarea-cheie la care Wang și delegația au încercat să afle răspunsul la Munchen este cât de mult ascultă Europa discursul Beijingului.

China a căutat de mult timp să-și promoveze propria viziune a unei lumi care nu mai este dominată de alianțe și instituții conduse de SUA, ci este mai prietenoasă cu interese statului comunist.

În această viziune, Europa este considerată de chinezi drept un pol important, care nu ar trebui să se alăture cu ușurință Statelor Unite.

„China este o forță statornică și fiabilă în favoarea păcii și stabilității”, a afirmat Wang Yi la reuniune, prezentând inițiativa președintelui Xi de a remodela guvernanța globală, ca răspuns la incertitudinile momentului actual.

Însă mesajul Beijingului vine pe un fond precaut, deoarece liderii europeni sunt îngrijorați de deficitul comercial major în relația cu China și de controlul țării comuniste asupra lanțurilor de aprovizionare strategice.

În plus, relațiile între Bruxelles și Beijing au fost tensionate în ultimii ani din cauza sprijinului acordat Rusiei în războiul din Ucraina. De asemenea, liderii europeni au devenit din ce în ce mai precauți față de agresiunea militară chineză în Marea Chinei de Sud și în jurul Taiwanului, democrația autoguvernată pe care Beijingul o revendică ca fiind teritoriul său.

Duminică, ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a respins poziționarea ministrului Wang cu privire la China ca putere pașnică, spunând că recentele „provocări militare” ale țării comuniste contravin principiilor ONU.

China nu renunță la ideea de a specula o ruptură între Europa și SUA

În ciuda rezervelor europenilor, Beijingul vede o deschidere, pe măsură ce liderii occidentali își recalibrează politica externă în fața unei relații în schimbare cu Statele Unite.

Deja, în ultimele luni, mai mulți lideri de țări aliate cu SUA au vizitat Beijingul, dorind să aprofundeze cooperarea și dialogul, în contextul fricțiunilor cu Washingtonul.

Înainte de evenimentul de la München, organizatorii au semnalat că ordinea internațională post-1945 condusă de SUA este „în prezent distrusă”, America acționând drept cel mai puternic factor demolator.

Europenii avut, poate, „un suspin de ușurare” după discursul lui Marco Rubio, dar amenințările lui Trump în privința Groenlandei și reconfirmarea faptului că dobândirea teritoriului arctic rămâne o prioritate a președintelui american stăruie încă în urechile și mințile europenilor.

Profitând de asta, China speră că Europa va asculta ceva mai atent oferta de la Beijing.