Serviciile europene investighează de unde au pornit amenințările cu bombă care au șocat Europa. Rusia este principalul suspect

5 minute de citit Publicat la 23:00 07 Noi 2026 Modificat la 23:09 07 Noi 2026

Serviciile de securitate europene încearcă să stabilească dacă amenințările coordonate cu bombă care au vizat în această săptămână companiile aeriene europene au provenit din Rusia, relatează FT. Una dintre ipotezele anchetatorilor este că amenințările coordonate au fost lansate de activiști sau grupări de hackeri favorabile Kremlinului.

Zeci de avioane au fost ținute la sol în Europa în această săptămână, după ce mesaje anonime trimise prin e-mail au avertizat că la bordul unor aeronave care zburau între orașe europene s-ar afla bombe. Analiștii descriu această acțiune drept un atac extrem de neobișnuit. Potrivit unor oficiali din serviciile de informații, a fost declanșată o anchetă comună a mai multor servicii europene de informații și securitate pentru identificarea originii amenințărilor.

Aceștia au avertizat că mai este mult până când responsabilitatea pentru amenințări va putea fi atribuită cuiva pe baza unor dovezi concrete. Unul dintre oficiali a precizat că identificarea autorilor este un proces laborios, care ar putea dura mult timp sau ar putea să nu ducă niciodată la un rezultat.

Cu toate acestea, unii reprezentanți ai serviciilor europene de informații sunt convinși că Rusia este cel mai probabil responsabilă, invocând posibilele motive, metodele folosite, precedentele și primele indicii descoperite în cursul anchetelor. Amenințările apar după o intensificare a campaniei de război hibrid desfășurate de agenții Kremlinului în Europa în acest an.

O componentă importantă a acestei campanii urmărește exploatarea vulnerabilităților societății civile prin acțiuni a căror responsabilitate poate fi negată, pentru a spori presiunea asupra societăților europene, a perturba viața de zi cu zi și a crea impresia că guvernele sunt incapabile să își protejeze cetățenii.

Cum evaluează serviciile europene situația

Una dintre ipotezele de lucru ale serviciilor europene de informații, care au discutat în ultimele zile despre aceste incidente, este că amenințările coordonate au fost lansate de activiști sau grupări de hackeri favorabile Kremlinului. Chiar dacă în spatele atacului s-ar afla asemenea grupări, ar rămâne neclar ce rol au avut, dacă au avut vreunul, serviciile ruse de informații în coordonarea, încurajarea sau autorizarea acestor acțiuni.

La bordul avioanelor vizate de falsele alerte nu au fost găsiți explozibili și nici nu a fost identificat un tipar clar al perturbărilor. Vineri, amenințările au vizat și organizații de presă din Irlanda.

Deși războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei a inclus anul acesta tot mai multe atacuri fizice, inclusiv folosirea unor drone echipate cu explozibili împotriva avioanelor aflate la sol, aceste acțiuni s-au concentrat până acum asupra unor ținte pe care Rusia le consideră implicate în acordarea de sprijin militar sau logistic Ucrainei.

Un oficial din serviciile de informații a explicat că există în continuare o logică în alegerea țintelor Rusiei și în limitele până la care Kremlinul este dispus să meargă. Potrivit acestuia, Kremlinul știe că doborârea intenționată a unui avion civil deasupra Europei ar reprezenta depășirea unei limite care ar provoca, foarte probabil, un răspuns militar al NATO.

Oficialii din serviciile de informații nu consideră că persoanele responsabile de aceste amenințări reprezintă un pericol real pentru aviația europeană. Cu toate acestea, aviația civilă europeană a fost țintită și în trecut de acțiuni menite să îi perturbe activitatea.

A trecut puțin mai mult de un an de când numeroase drone au pătruns în spațiul aerian din apropierea marilor aeroporturi europene, provocând perturbări majore ale traficului aerian. Majoritatea experților în securitate consideră că agenții ruși au fost responsabili pentru acele incidente. Nici falsele amenințări cu bombă nu reprezintă o tactică nouă pentru agenții ruși.

În octombrie 2023, școlile și grădinițele din Lituania au primit peste 1.500 de amenințări false cu bombă, în cadrul unei campanii menite să sperie populația și să submineze încrederea în autorități.

Autoritățile de la Vilnius au atribuit public responsabilitatea unui „actor statal”, fără să ofere alte precizări. În cercurile serviciilor de informații, concluzia a fost însă că amenințările proveniseră de la activiști ruși, probabil încurajați de serviciile de informații ale Kremlinului.

Statele baltice sunt adesea folosite drept „spațiu de testare” pentru provocările rusești, a declarat un oficial regional din domeniul securității. Potrivit acestuia, Europa Occidentală trebuie acum să facă față aceluiași tip de atacuri menite să provoace perturbări pe care Rusia le desfășoară în statele baltice de aproape două decenii.

„Statul Masculin”

În această săptămână, o singură grupare identificată prin nume ar fi revendicat responsabilitatea pentru unul dintre e-mailurile care conțineau amenințări false. Joi, aeroportul Fiumicino din Roma a primit un e-mail cu o amenințare cu bombă, aparent trimis în numele unei organizații șovine rusești numite „Statul Masculin”.

Ulterior, însă, fondatorul organizației, Vladislav Pozdniakov, a negat într-o postare pe Telegram că gruparea ar fi fost implicată. Celelalte e-mailuri au fost trimise fără revendicări și au provenit de la diferite conturi anonime, din diverse regiuni ale lumii. Unul dintre mesaje a fost localizat în Columbia.

Multe dintre amenințări au fost redactate în limbi diferite, în funcție de destinatari. Un mesaj anonim de amenințare transmis vineri unor organizații de presă din Irlanda a părut să ofere câteva indicii despre modul de desfășurare a campaniei.

„Am experimentat folosirea mai multor operațiuni simultane”, se arată în mesaj, o posibilă referire la originile diferite ale e-mailurilor. În același mesaj au fost făcute și afirmații despre activitatea autorilor care corespund unor metode deja folosite în campania de război hibrid a Rusiei împotriva Europei.

„Recrutăm locuitori ai țărilor voastre care colaborează activ cu noi. Am obținut, de asemenea, acces la dispozitive, servere și conturi compromise, aparținând unor locuitori ai Europei, dar și unor persoane din afara granițelor acesteia, ceea ce ne va permite să le folosim împotriva voastră”, se arată în mesaj.

„Statul Masculin” sau persoane care au pretins că îl reprezintă, a trimis și în trecut „mai multe” amenințări cu bombă către aeroporturile lituaniene, a declarat, joi seară, Vidas Ksanas, directorul pentru securitate al aeroporturilor din Lituania, pentru postul național de televiziune LRT.

„Am trecut deja printr-o perioadă lungă în care am primit amenințări prin e-mail”, a spus el.

Ksanas a adăugat că numărul alertelor false a crescut puternic în trecut în perioadele în care Lituania a găzduit evenimente NATO și UE.

În consecință, Lituania a învățat să facă diferența între avertismentele care indică un „pericol real” și acțiunile menite doar să provoace perturbări, a explicat Kšanas, sugerând că și restul Europei ar putea fi nevoit să învețe să facă această distincție.