Sorin Grindeanu: Întârzierea măsurilor Guvernului Bolojan în criza carburanților ține de cinism

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat marți întârzierea adoptării de către Guvern a unor măsuri pentru atenuarea creşterii preţurilor la carburanţi, precizând că reprezintă "cinism", având în vedere că statul beneficiază de pe urma acestor scumpiri, potrivit Agerpres.

"Vă spun că toată această întârziere pare ciudată, ca să nu spun altcumva. Eu ştiu că faptul că plăteşti şi e preţul la pompă mai mare, statul încasează mai mult. Şi ştim cu toţii acest lucru. Dar asta este cinism. Asta nu este bună guvernare. Asta ţine de cinism. Şi mi-aş fi dorit să se ia decizia mai repede. Soluţiile sunt, le ştiţi că s-au tot discutat, de la reducerea accizei, la acea variabilă care ţine cont de diverse niveluri ale preţului per litru. Lipseşte decizia. Am văzut, nu l-am urmărit, dar am văzut aseară şi răspunsul primului ministru la această întrebare. N-am prea înţeles. Ce fond de solidaritate? Ce facem aici? De o lună de zile românii văd că au preţul la pompă foarte mare (...) Lipsa aceasta de decizie e una pe care o cataloghez, n-am alt diagnostic să pun, decât cinism. Pur şi simplu este vorba de cinism, fiindcă se încasează mai mult la bugetul de stat. Nu e vorba de altceva. Şi tu când guvernezi, guvernezi pentru oameni. Nu guvernezi pentru tabele în Excel care să-ţi dea bine, nu ştiu, în dosarul de insolvenţă al ţării", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Liderul PSD a criticat şi argumentul folosit de către premierul Bolojan privind riscul de infringement pentru respingerea măsurii de reducere a TVA la carburanţi. Grindeanu a menţionat că alte state europene au aplicat tocmai această măsură.

"În aproape toate ţările Uniunii Europene există o asemenea schemă prin care au fost atenuate sau au fost reduse preţurile la pompă. La noi nu! (...) Am văzut că respinge primul ministru soluţia prin care se reduce TVA-ul, cum că am intra în infringement. Serios? Polonia a intrat în infringement, Spania a intrat în infringement? Exact soluţia asta au luat-o, au redus TVA-ul. Ăsta este, repet, n-am alt diagnostic de pus, decât cinism. Cinism vis-a-vis de români. Altă caracterizare şi alt diagnostic n-am cum să pun", a mai afirmat preşedintele social democraţilor.

Bolojan a anunțat reducerea accizei

Guvernul va decide în perioada următoare reducerea accizei la carburanţi, iar măsura va viza în primul rând motorina, a anunţat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.

"Pentru că ajungem într-o zonă sau ne apropiem de o zonă de platou şi deja vedem unde s-au oprit preţurile, pe de o parte, ne propunem ca analizând piaţa acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor - sau taxa pe valoare adăugată sau acciza - aici analizând plusurile şi minusurile, pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură, noi fiind într-un deficit excesiv şi neputând, deci, opera pe anumite reduceri de taxe, (...) am luat decizia să intervenim pe componenta de acciză. Deci vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin. În primul rând ne vom concentra pe motorină", a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24.

Bolojan a precizat că în zilele următoare Guvernul va anunţa exact nivelul reducerii şi a adăugat că şi companiile din sectorul carburanţilor vor contribui la finanţarea măsurii. El a adăugat că Ministerul Finanţelor lucrează la detaliile tehnice şi financiare, astfel încât măsura să fie aplicabilă şi sustenabilă. "Şi asta se va face după consultarea tuturor celor implicaţi, pentru ca la finalul acestei săptămâni să o putem adopta în aşa fel încât de săptămâna viitoare să intre în vigoare", a mai declarat premierul Bolojan.