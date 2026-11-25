SUA ar putea deveni acționar la Lukoil. Un consorțiu condus de miliardarul Todd Boehly cumpără activele internaționale ale companiei

2 minute de citit Publicat la 21:19 25 Noi 2026 Modificat la 23:35 25 Noi 2026

Lukoil are operațiuni de exploatare și producție în 11 țări. Foto: Getty Images

Miliardarul american Todd Boehly conduce consorțiul care va achiziționa imperiul internațional al Lukoil, a doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat vineri firma sa de investiții Eldridge. Din consorțiu face parte și Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (DFC), astfel că guvernul american va deveni acționar la Lukoil, dacă vânzarea are loc, relatează CNN.

Eldridge a transmis, într-un comunicat, că acest consorțiu a convenit să cumpere Lukoil International de la compania-mamă rusă, aflată sub sancțiuni. Prețul tranzacției nu a fost făcut public. Dacă se va finaliza, acordul va permite guvernului american să obțină o participație la Lukoil prin intermediul DFC.

Acordul va „asigura plasarea unor active energetice globale esențiale în proprietatea Statelor Unite și a aliaților săi”, se mai arată în comunicatul citat.

Lukoil are operațiuni de exploatare și producție în 11 țări. În prezent, compania generează aproximativ 350.000 de barili echivalent petrol pe zi.

Portofoliul include zăcăminte de petrol și gaze, trei rafinării în Europa, 2.000 de benzinării în 16 țări din Europa, America de Nord și Asia Centrală, precum și o companie internațională de comercializare a petrolului.

Cum va fi preluat portofoliul Lukoil

Portofoliul de active al Lukoil din străinătate va fi preluat printr-un schimb de acțiuni, în cadrul căruia acțiuni cu restricții de tranzacționare la compania-mamă din Rusia și la alte companii rusești vor fi schimbate pentru participații la Lukoil International.

Prin acest sistem se „evită orice plată directă în numerar către Rusia în cadrul tranzacției”, a precizat Eldridge.

Printre ceilalți parteneri de investiții se numără compania Catena Investment Holding, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, și banca americană de investiții Xtellus Partners.

Tranzacția este condiționată de aprobarea autorității americane de control al activelor străine (OFAC), din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Petras Katinas, cercetător la Royal United Services Institute (RUSI), un centru de analiză din Londra specializat în apărare și securitate, a susținut că tranzacția „demonstrează eficiența sancțiunilor”.

„Sancțiunile occidentale obligă una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia să renunțe la active internaționale acumulate de-a lungul mai multor decenii”, a declarat Katinas pentru CNN la începutul acestei luni, înainte de anunțarea tranzacției.

Transferul rafinăriilor și al benzinăriilor către proprietari din afara Rusiei va „reduce influența comercială a Moscovei asupra infrastructurii energetice importante și va elimina o sursă de venituri viitoare pentru Lukoil”, a adăugat el.

Acordul cu consorțiul condus de miliardarul american pune astfel capăt unui proces de vânzare îndelungat și marcat de numeroase schimbări.

Lukoil încearcă să-și vândă activele internaționale de un an

Lukoil și-a scos la vânzare activele internaționale în urmă cu mai bine de un an, după ce Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni companiei, în încercarea de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina prin blocarea unei surse importante de venituri. La acel moment, sancțiuni au fost impuse și companiei Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia.

În lunile care au urmat, mai multe tranzacții potențiale au fost discutate, dar nu s-au concretizat.

Anul trecut, compania elvețiană de tranzacționare a materiilor prime Gunvor Group, care în prezent se numește Centalion, a făcut o ofertă pentru active, însă tranzacția a fost abandonată după ce nu a obținut aprobarea Departamentului Trezoreriei SUA.

Apoi, în ianuarie, fondul de investiții Carlyle a convenit să cumpere activele din străinătate, cu excepția celor din Kazahstan. Și această tranzacție a eșuat în cursul acestui an.

Tranzacția reprezintă o investiție neobișnuită pentru Boehly, care deține participații la mai multe echipe sportive, printre care Los Angeles Dodgers și Los Angeles Lakers. Compania sa de administrare a activelor și holdingul de asigurări Eldridge, care gestionează active de peste 75 de miliarde de dolari, se concentrează în principal pe sport, divertisment, creditare diversificată și sectorul imobiliar.