SUA au dat înapoi 81 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă a decis că tarifele lui Trump sunt ilegale

81 de miliarde de dolari. Este suma pe care SUA au dat-o înapoi până acum din tarifele vamale colectate înainte ca Curtea Supremă să decidă că sunt ilegale, potrivit cifrelor din buget publicate luni. Tarifele, taxe pe bunuri importate, au fost un element-cheie din planul economic al președintelui Donald Trump de când a revenit la Casa Albă pentru al doilea mandat, relatează The Guardian.

În luna februarie, Curtea Supremă a blocat o mare parte din tarifele suplimentare impuse de Donald Trump, forțând astfel guvernul să returneze banii companiilor care i-au plătit.

Potrivit datelor din bugetul SUA, guvernul a plătit până acum 81 de miliarde de dolari sub formă de rambursări pentru taxe vamale în actualul an fiscal, început în octombrie 2025, comparativ cu 5 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Un oficial de la Trezorerie a declarat că această creștere bruscă s-a datorat aproape în totalitate deciziei Curții Supreme.

Donald Trump a prezentat aceste tarife ca o soluție universală pentru toate problemele economice, de la readucerea fabricilor înapoi în SUA, la obținerea unor acorduri comerciale mai favorabile SUA, până la reducerea deficitului bugetar.

Însă, deficitul, care într-adevăr s-a micșorat anul trecut datorită acestor venituri suplimentare provenit din tarife, este acum din nou în creștere. A ajuns la 1,367 de trilioane în primele nouă luni din anul fiscal, în creștere cu 2%.

SUA au plătit peste 1 trilion de dolari doar pentru plata dobânzilor la datoria publică, în creștere cu 14%, iar cheltuielile militare au crescut cu 5% din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Tarifele globale actuale, de 10%, impuse de administrația Trump, vor expira la data de 25 iulie. Casa Albă pregătește deja noi taxe, invocând aplicarea deficitară a legislației împotriva muncii forțate și existența unei capacități industriale excesive.

Cea mai recentă propunere ar putea afecta parteneri comerciali importanți ai SUA precum Marea Britanie, Japonia, India, Taiwan și China și i-ar permite lui Trump să evite limitele impuse anterior de instanțe agendei sale protecționiste.

Noile niveluri ale taxelor vamale sunt estimate să fie cuprinse între 10% și 12,5%. SUA au amenințat, de asemenea, cu impunerea unor noi taxe de 25% asupra Braziliei. Mai mult, luna trecută, Trump a amenințat cu tarife de 100% împotriva țărilor europene dacă acestea impun o taxă celor mai mari companii americane de tehnologie.

Franța, Spania și Italia impun o taxă pentru servicii digitale de 3% companiilor mari care operează în aceste țări, în timp ce alte țări din UE fie au implementat, fie au propus politici similare.

Președintele SUA a spus că tarifele lui vor prima în fața oricărui acord comercial cu SUA „indiferent dacă este implementat, semnat, sau nu”.

„Numeroase țări europene au discutat despre introducerea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale pentru companiile americane. Unele dintre aceste țări sunt aproape de a face acest lucru. Vă rog să considerați această declarație drept o notificare că orice țară care impune o astfel de taxă va fi întâmpinată imediat cu un TARIF de 100% asupra tuturor bunurilor trimise în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe canalul său preferat de comunicare, rețeaua Truth Social.