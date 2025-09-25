Trump cere o anchetă pentru „triplul sabotaj” de la ONU: ”Trei evenimente extrem de sinistre”

Scările rulante de la sediul ONU s-au stricat când a ajuns președintele SUA. Foto: Captură video

Donald Trump a cerut declanșarea unei anchete pentru ceea ce a numit „un triplu sabotaj” în timpul vizitei sale de miercuri la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, scrie BBC.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele SUA s-a referit la trei incidente petrecute în aceeași zi: oprirea bruscă a unei scări rulante în momentul în care el și Prima Doamnă, Melania Trump, pășeau pe ea, defectarea teleprompterului în timpul discursului și o problemă de sunet în sala de conferințe.

Un oficial al ONU a explicat că sistemul de sunet este conceput pentru ca participanții să poată auzi discursurile traduse prin căști. ONU a transmis anterior că un mecanism de siguranță ar fi putut fi declanșat accidental de către cameramanul lui Trump, care filma mergând cu spatele pe scară, iar teleprompterul aparținea delegației americane.

Trump a criticat dur incidentele pe platforma Truth Social și a anunțat că va trimite o scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cerând o anchetă imediată. „O RUȘINE REALĂ a avut loc ieri la ONU – nu unul, nu două, ci trei evenimente extrem de sinistre!”, a scris el. „Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine.”

Președintele a cerut, de asemenea, arestarea celor responsabili pentru incidentul cu scara rulantă, făcând referire la un articol din Times în care se relata că angajați ai ONU ar fi glumit despre oprirea scărilor. „A fost clar sabotaj... Toate înregistrările de securitate de la scară trebuie păstrate, în special cele legate de butonul de oprire de urgență. Serviciul Secret este implicat”, a adăugat Trump.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a susținut apelul președintelui pentru o anchetă oficială, descriind incidentele drept „inacceptabile”. „Statele Unite nu vor tolera amenințări la adresa securității sau demnității noastre în cadrul forumurilor internaționale. Așteptăm o cooperare rapidă și acțiuni decisive”, a scris el pe X.

Miercuri, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, și-a exprimat îngrijorarea că cineva ar fi putut opri intenționat scara rulantă. „Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă exact când președintele și Prima Doamnă pășeau pe ea, trebuie concediat și anchetat imediat”, a scris ea pe X după incident.

Potrivit lui Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al lui Guterres, cameramanul lui Trump „ar fi putut declanșa accidental funcția de siguranță” în timp ce filma cuplul prezidențial.

După incidentul cu scara rulantă, Trump s-a confruntat cu noi dificultăți tehnice, declarând că teleprompterul nu funcționează – deși acesta a fost repornit spre finalul discursului său. „Tot ce pot spune este că persoana care operează acest teleprompter este într-un mare necaz”, a spus el.

Un oficial al ONU a declarat ulterior pentru BBC că teleprompterul era operat de Casa Albă în acel moment, care și-a adus propriile laptopuri și le-a conectat la sistemul ONU.

Trump a menționat și problemele de sunet în postarea sa extinsă, spunând că „sunetul era complet oprit în auditoriu”. „Liderii mondiali, dacă nu foloseau căștile pentru traduceri, nu puteau auzi nimic”, a adăugat el.

Ca răspuns la comentariile președintelui, un oficial al ONU a explicat: „Sistemul audio a fost conceput pentru ca persoanele aflate în sală să poată asculta discursurile traduse în șase limbi diferite prin intermediul căștilor.”