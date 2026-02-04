Un bulgar a venit la bancă cu genți cu 11 kilograme de monede leva. Cum se descurcă oamenii cu euro, la o lună de la schimbare

Chiar dacă aderarea la moneda euro a Bulgariei a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe mulți comercianți care nu s-au pregătit pentru schimbare. FOTO: Profimedia Images

În urmă cu opt săptămâni, trotuarele din fața băncii naționale a Bulgariei erau pline de zeci de mii de protestatari care cereau o nouă conducere într-o țară care a trecut, în ultimii cinci ani, printr-un carusel de 10 guverne alese și interimare. Dar sâmbătă, în ultima zi înainte ca leva, moneda Bulgariei încă din anii 1880, să fie înlocuită de euro, puțini mai așteptau în tăcere la ușa băncii, scrie The New York Times.

„Am folosit-o toată viața, așa că am păstrat niște leva în casă până în ultimul moment, doar din motive sentimentale. Și sunt foarte frumoase, foarte drăguțe. Euro pare mai mult ca o hârtie”, spune Aneta Petelkova, 79 de ani.

Nikolay Bagdatov, 23 de ani, a venit la bancă cu genți care aproape se rupeau sub greutatea a aproximativ 12 kilograme de monede leva strânse. „Nu-mi pasă dacă e euro sau leva sau dolari, doar să fie ceva ca economia să funcționeze”, a spus el.

Schimbarea vine într-un moment nesigur pentru Bulgaria, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Președintele a demisionat acum trei săptămâni, iar premierul și-a dat demisia în decembrie, după acuzații de corupție și proteste față de taxele crescute.

”Clienții vin cu 100 de leva pentru o cafea, ca să primească restul în euro”

Trecerea la euro a alimentat îngrijorarea bulgarilor că prețurile vor crește, cel puțin temporar, așa cum se întâmplă adesea în schimbările de monedă. Chiar și așa, oboseala provocată de instabilitatea politică permanentă a mai estompat anxietatea legată de tranziție.

„E încă o schimbare apărută de nicăieri”, a spus Velimir Bachev, proprietar al unei cafenele aflate lângă o piață între banca națională și clădirea Parlamentului, unde protestatarii se adunaseră în decembrie. Pe peretele din spatele lui, scrise cu markerul, erau prețurile pentru cappuccino, espresso și alte băuturi, atât în leva, cât și în euro, așa cum se cere până în august anul viitor, pentru a-i ajuta pe clienți să se obișnuiască.

Cei mai mulți dintre clienții lui Bachev plătesc cu cardul, ceea ce face tranziția mai ușoară. Însă, în ultima lună, spune el, magazinul nu a avut mereu destui euro pentru a da rest celor care plăteau cash, deoarece băncile rămăseseră fără. Alteori, clienții doreau să plătească folosind și euro și leva, iar conversia devenea complicată. „Uneori clienții se comportau de parcă noi am fi casa de schimb, ceea ce nu e în regulă, pentru că vin aici cu 100 de leva pentru o cafea, ca să primească restul în euro”, a spus el.

Bulgaria a introdus euro la 1 ianuarie și a avut o lună pentru eliminarea treptată a levei

Până vineri, ultima zi lucrătoare înainte de schimbare, aproximativ 75% din leva fusese scoasă din circulație și înlocuită cu circa 6,1 miliarde de euro. Potrivit băncii naționale a Bulgariei, o sumă estimată la 7,7 miliarde de leva rămânea încă în circulație.

Un euro valorează puțin sub 2 leva, un curs care fusese fixat de aproape trei decenii. Economiștii spun că asta înseamnă că tranziția nu ar trebui să ducă la oscilații dramatice ale prețurilor sau la un salt al inflației și ar putea chiar să reducă costurile pentru comerț și turism, deoarece dispar comisioanele de schimb valutar. „Oamenii se așteptau să fie probleme la trecere, dar aș spune că temerile au fost depășite destul de repede”, a declarat într-un interviu Vladimir Ivanov, șeful Centrului bulgar de coordonare pentru euro, care a gestionat tranziția.

8% dintre comercianți au încălcat regulile

Din aproximativ 6.000 de controale la nivel național pentru a verifica dacă comercianții și alte afaceri renunță corect la leva, doar 8% au fost găsiți că au încălcat regulile, a spus Ivanov. Majoritatea erau mici comercianți sau afaceri din zone rurale, despre care a spus că au fost mai lente în a accepta schimbarea. Recidiviștii riscau amenzi de până la 100.000 de euro.

Opiniile că adoptarea euro a adus inflație mai mare și stagnare economică în alte țări au alimentat scepticismul din Bulgaria. Politicieni de extremă dreapta și adepți ai teoriilor conspirației au amplificat, la rândul lor, temerile anti-euro.

„Sunt absolut împotriva euro. O să-mi fie dor de leva. Sper să revină”, a spus Veselka Deneva, o producătoare de miere în vârstă de 44 de ani, care a susținut că prețurile din Bulgaria crescuseră deja în ultimul an.

„E ca vizita la dentist”

Inflația lunară a Bulgariei a fost de 0,7% în ianuarie, pe măsură ce euro era introdus treptat, a declarat Petar Ganev, cercetător la Institute for Market Economics, un think tank cu sediul la Sofia. El a observat că opoziția publică față de euro era probabil mai mult legată de momentul schimbării decât de schimbarea în sine, comparând trecerea cu o vizită la dentist. „Pe termen lung, știi că trebuie să te duci”, a spus el, „dar dacă e mâine, probabil încerci să amâni.”

Totuși, au persistat și unele probleme.

Vladimir Dimitrov, 52 de ani, stătea la coadă sâmbătă ca să vadă dacă banca națională îi va schimba o bancnotă de 500 de euro, pe care o primise pentru o lucrare în construcții, în bancnote mai mici. Băncile locale refuzaseră să facă schimbul, spune el, pentru că bancnota era emisă în 2002, primul an al apariției euro, și fusese considerată suspectă tocmai fiindcă era atât de veche. În rest, a spus el, nu era deranjat de schimbare. „Va fi mai ușor când călătorim”, a adăugat.

Bulgaria este a 21-a dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene care adoptă euro. A aplicat pentru aderarea la zona euro în 2018, când Europa își revenea după o criză a datoriilor care durase un deceniu. Aprobarea finală a blocului a venit în iulie.