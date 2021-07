Un copil de 11 ani a strâns peste 580.000 de euro, într-un singur an

Max Woosey, din Devon, a început să campeze în curtea din spatele casei unde locuiește, în martie anul trecut și a strâns peste 500.000 de lire sterline pentru organizația North Devon Hospice.

În ultima sa misiune de strângere de fonduri s-a dus prin preajma grădinii zoologice din Londra, încercând să inspire alți copii să „Boicoteze patul” și să strângă bani, la rândul lor.

Când a fost întrebat dacă intenționează vreodată să înceapă să doarmă din nou în camera sa, Max a spus: „Niciodată!”

Cel mic a fost întrebat după aceea dacă părinții lui au luat în calcul închirierea dormitorului său, la care a răspuns: „Părinții mei au avut ideea asta în spirit de glumă, dar este o idee strălucită, nu voi mai folosi camera, așa că de ce nu”.

