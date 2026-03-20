Un iranian și o femeie au fost arestați, în Scoția, după ce au încercat să intre în baza navală unde sunt submarine cu arme nucleare

Submarinele din clasa Vanguard de la Faslane reprezintă singura platformă pentru armele nucleare ale Regatului Unit. Foto: Getty Images

Un bărbat iranian a fost arestat împreună cu o femeie după ce au încercat să intre în baza navală Faslane, locul unde sunt staționate submarinele britanice dotate cu arme nucleare, relatează BBC. Potrivit primelor informații, cei doi nu au încercat să forțeze intrarea, ci au întrebat dacă pot intra, au fost refuzați și arestați la scurt timp după aceea.

Poliția Scoției a anunțat că un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost arestați la Baza Navală Clyde, în jurul orei 17:00, joi. Naționalitatea femeii nu este cunoscută, însă se înțelege că nu este iraniană.

Marina Regală britanică a declarat că suspecții „au încercat fără succes” să intre în baza situată lângă orașul Helensburgh, în regiunea Argyll and Bute.

„Întrucât cazul face obiectul unei investigații în desfășurare, nu vom face alte comentarii”, a spus un purtător de cuvânt.

La baza Faslane se află toate submarinele nucleare ale Marinei Regale

Cei doi nu ar fi încercat să forțeze intrarea în bază. Ei au întrebat dacă pot intra, dar li s-a refuzat accesul și au fost arestați la scurt timp după aceea.

Poliția Scoției a precizat că ancheta este în desfășurare.

Baza Faslane, situată pe Gare Loch, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Glasgow, este locul unde se află toate submarinele nucleare ale Marinei Regale. Acestea includ cele patru submarine din clasa Vanguard, care transportă rachete nucleare Trident.

Arestările au loc după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, ucigând liderul suprem al țării pe 28 februarie. Iranul a răspuns lansând atacuri asupra Israelului și asupra statelor aliate SUA din Golf.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Regatul Unit își reevaluează nivelul de amenințare teroristă. Acesta rămâne la nivelul „substanțial”, ceea ce înseamnă că un atac este „probabil”.

Prim-ministrul Keir Starmer a spus că Regatul Unit „a ridicat nivelul de protecție pentru bazele și personalul britanic la cel mai înalt nivel”. Nu este însă clar dacă se referea doar la bazele din Orientul Mijlociu și Mediterana sau la toate bazele din țară și din străinătate.

Faslane a fost mult timp un punct central al protestelor anti-război organizate de grupuri precum Campania pentru Dezarmare Nucleară.

O „tabără a păcii” este amplasată chiar în afara bazei încă din 1982. Aceasta a început ca un protest împotriva deciziei guvernului condus de Margaret Thatcher de a achiziționa sistemul de rachete nucleare Trident, dar există și astăzi, aproape 40 de ani mai târziu.

Comunitatea, formată din persoane care locuiesc în rulote și structuri temporare, organizează în mod regulat demonstrații anti-nucleare, veghe și acțiuni directe împotriva armelor nucleare.

Submarinele din clasa Vanguard de la Faslane reprezintă singura platformă pentru armele nucleare ale Regatului Unit și urmează să fie înlocuite de submarinele din clasa Dreadnought după 2030.

Baza găzduiește, de asemenea, submarinele de atac din clasa Astute, alimentate nuclear, dar înarmate convențional.

Stocul de focoase nucleare al Regatului Unit este depozitat în apropiere, la Depozitul Naval de Armament Coulport, pe Loch Long.

Regatul Unit menține o descurajare nucleară continuă pe mare încă din 1969, inițial cu rachete Polaris și ulterior cu Trident, stocate și lansate de pe submarine cu propulsie nucleară, capabile să rămână scufundate timp de luni întregi.