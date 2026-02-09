Bugetul agricol pe termen lung al UE ridică probleme de monitorizare, avertizează Curtea Europeană de Conturi

Lipsa clarității privind modul în care vor fi urmărite fondurile publice se numără printre principalele îngrijorări exprimate de Curtea de Conturi Europeană (ECA) referitoare la viitorul buget agricol pe termen lung al UE, relatează Agerpres.

ECA, instituția care veghează asupra gestionării finanțelor europene, evaluează în prezent propunerea de buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028 –2034.

Cel mai recent raport, publicat luni, se concentrează asupra Politicii Agricole Comune (PAC).

Spre deosebire de bugetul anterior, noua propunere ar lăsa statelor membre responsabilitatea de a elabora propriile planuri naționale, într-un mecanism similar cu cel utilizat pentru Planul de Redresare al UE lansat în contextul pandemiei de COVID-19.

În raportul prezentat luni, ECA avertizează că această abordare poate genera incertitudine.

„Pentru beneficiarii fondurilor, acest lucru ar putea crea impredictibilitate în etapa de planificare cu privire la nivelul finanțării pe care o pot anticipa.”

Auditorii au subliniat, de asemenea, că propunerea nu include reguli clare privind plățile și mecanismele de monitorizare, aspecte care ar putea favoriza utilizarea abuzivă a fondurilor.

Totodată, complexitatea proceselor de planificare, adoptare și a cadrului juridic poate crea incertitudini suplimentare.

„Acest lucru reduce predictibilitatea pentru beneficiari, întârzie acordarea fondurilor și poate, în cele din urmă, să submineze obiectivul simplificării”, au arătat auditorii.

În special, nu este clar dacă plățile vor fi efectuate pentru atingerea unor ținte predefinite sau doar după obținerea unor rezultate concrete.

Negocierile privind viitorul buget multianual al UE sunt încă în desfășurare între instituțiile europene. Potrivit a trei oficiali europeni care au discutat cu Euronews sub protecția anonimatului, deși cifrele sunt încă în dezbatere, este probabil ca structura generală a bugetului să rămână neschimbată.