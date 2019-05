Călin Popescu Tăriceanu, ipoteză incendiară: ALDE va dispărea din Parlamentul European

Foto: Facebook/ Calin Popescu Tariceanu

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri, la DC News Live, că din viitorul Parlament European ar putea să dispară grupul liberal ALDE european.

„Am o stare de disconfort, va explic: se incearca construirea unei noi grupari politice in Parlamentul European, cu Macron si Ciudadanos din Spania, care va presupune ca va renunta la denumirea de liberali. Sir Graham Watson vorbea de acest lucru si sublinia ca nu a existat o consultare in ALDE cu privire la aceasta miscare politica care ar urma sa renunte la denumirea liberala. Suntem inconfortabili cu aceasta idee, de a se renunta la aceasta indentitate liberala de care Europa are nevoie. Uniunea European are nevoie de un proiect liberal, dar unii lideri sunt dispusi la orice fel de concesii pentru functii. Stam si asteptam, 'wait and see', a declarat Călin Popescu Tăriceanu.