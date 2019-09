Carmen Avram în plenul de la Strasbourg - semnal de alarmă despre pericolul din Delta Dunării

Sursă foto: Captură Antena 3

Europarlamentul social-democrat Carmen Avram a sustinut luni seara la Strasbourg o interventie in plenul Parlamentului European – in prima sedinta a acestuia din actuala sesiune – in care a tras un semnal de alarma si a cerut o interventie rapida si concreta in legatura cu riscul disparitiei mai multor specii de pesti din Dunare.

Carmen Avram a subliniat că una din amenintari este pescuitul extrem de agresiv practicat de ucrainenii care intra cu barcile si in apele romanesti.

Carmen Avram este membru permanent al Comisiei pentru Agricultura din PE si membru supleant in Comitetul pentru Pescuit.