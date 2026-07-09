Comisia Europeană a dat în judecată Ungaria la CJUE pentru plafonarea adaosului comercial introdusă de guvernul Viktor Orban

Ungaria a declarat deja că este pregătită să conteste o decizie a Comisiei Europene pe această temă. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a dat în judecată Ungaria la Curtea de Justiție a UE, pentru plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare și articole farmaceutice, aplicată în principal comercianților cu amănuntul din afara țării, potrivit Reuters.

Anul trecut, Ungaria a declarat deja că este pregătită să conteste o decizie a Comisiei Europene pe această temă. Plafonarea impune o limită de 10% pentru marjele de vânzare cu amănuntul pentru 30 de produse alimentare de bază, introdusă în martie 2025 pentru a combate inflația.

De atunci, guvernul a prelungit în mod repetat durata și a extins gama de produse care intră sub incidența măsurilor, care au devenit permanente în luna mai.

"Ungaria susține în mod eronat că diferența dintre prețul de aprovizionare și prețul de vânzare este egală cu profitul companiilor în cauză, fără a lua în considerare faptul că acestea au și costuri suplimentare substanțiale, cum ar fi cele pentru personal, imobiliare și impozite”, a declarat Comisia UE.

Ce susține Comisia Europeană

În 2025, Ungaria a introdus norme naționale care restricționează marjele de preț, predominant pentru comercianții cu amănuntul străini, la 10% (Decretul Guvernamental 42/2025) pentru anumite produse alimentare și la 15% (Decretul Guvernamental 93/2025) pentru anumite articole din farmacii.

Aceste norme impuneau, de asemenea, comercianților cu amănuntul să mențină cantitățile produselor în cauză vândute înainte de introducerea marjelor de preț.

"Comerțul cu amănuntul suportă multe costuri dincolo de costurile de achiziționare a produselor, inclusiv cheltuieli legate de angajați și costuri de transport, depozitare și instalații, care se ridică la o marjă de preț medie de 30% pentru comerțul cu amănuntul de produse alimentare și 35% pentru comerțul cu amănuntul din farmacii, în timp ce marjele de profit sunt mult mai mici, în jur de 3-4%. Efectul combinat al fixării marjelor de preț maxime și al obligării comercianților cu amănuntul să vândă aceleași cantități din produsele în cauză creează pierderi pentru operatorii existenți deja pe piață și elimină orice stimulent pentru noii operatori care doresc să înceapă astfel de activități economice să se stabilească în Ungaria", a transmis Comisia Europeană.

Autoritățile maghiare au introdus inițial măsurile cu titlu temporar, dar au prelungit decretele de mai multe ori înainte de a transfera regulile în legislație permanentă în mai 2026 (Legea CLXIV din 2005 privind comerțul).