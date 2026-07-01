Inflația a scăzut mai mult decât se așteptau economiștii în luna iunie. Țările cu cele mai mici prețuri

4 minute de citit Publicat la 23:45 01 Iul 2026 Modificat la 23:45 01 Iul 2026

Energia a rămas principala sursă de presiune asupra prețurilor, cu o inflație anuală de 8,7%. Foto: Getty Images

Inflația a scăzut în luna iunie în zona euro mai mult decât se așteptau analiștii. Presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE) s-a diminuat, alimentând speranțele că prețurile la energie, care au crescut puternic după războiul din Orientul Mijlociu, se vor micșora. Printre țările cu cele mai mici prețuri la produse și servicii se află Belgia, Bulgaria și Franța, potrivit datelor Eurostat, citate de Euronews.

Ritmul de creștere a prețurilor în zona euro a încetinit semnificativ în iunie, ceea ce sugerează că efectele inflaționiste generate de conflictul din Orientul Mijlociu își pierd din intensitate, potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat pentru zona euro.

Inflația anuală în zona euro a coborât la 2,8%, de la 3,2% în luna mai, când atinsese cel mai ridicat nivel din septembrie 2023.

Rezultatul a depășit estimările economiștilor, care anticipau o rată de 3,0%. În termeni lunari, prețurile au scăzut cu 0,1%, marcând prima reducere lunară din acest an, după o serie de creșteri consecutive.

Și indicatorii de bază au adus vești pozitive. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, a scăzut la 2,4%, de la 2,6% în mai. Acest indicator este urmărit cu atenție de BCE, deoarece reflectă mai fidel tendințele persistente ale inflației. Deocamdată, acesta continuă să se reducă.

Energia rămâne principalul motor al inflației

Energia a rămas principala sursă de presiune asupra prețurilor, cu o inflație anuală de 8,7%. Totuși, ritmul s-a redus considerabil față de 10,8% înregistrat în mai.

Creșterea prețurilor la petrol și gaze, provocată de izbucnirea războiului, a început să se inverseze după armistițiul dintre Statele Unite și Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Și celelalte componente ale coșului de consum au înregistrat temperări:

inflația în sectorul serviciilor a scăzut la 3,2%, de la 3,5%;

inflația aferentă alimentelor, băuturilor alcoolice și tutunului s-a redus la 1,6%, de la 1,9%;

prețurile bunurilor industriale, excluzând energia, au rămas stabile, la 0,9%;

Țările cu cele mai mici prețuri

Malta a înregistrat cea mai redusă rată anuală a inflației din zona euro, de 1,9%, fiind urmată de Franța și Estonia, ambele cu 2,0%. Și Germania (2,4%) și Finlanda (2,7%) s-au situat sub media zonei euro, de 2,8%.

Situația a fost diferită în estul Europei.

Lituania a avut cea mai ridicată rată a inflației, de 5,5%, urmată de Bulgaria, care a adoptat moneda euro în ianuarie, cu 5,3%. Croația și Cipru au înregistrat, de asemenea, niveluri ridicate, de 4,2%, respectiv 4,0%.

În termeni lunari, prețurile au scăzut între mai și iunie în mai multe state.

Reduceri de 0,4% au fost consemnate în Belgia, Bulgaria, Estonia și Luxemburg, iar de 0,3% în Franța, Austria și Finlanda.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Malta (1,0%) și Cipru (0,8%), urmate de Spania și Lituania, unde prețurile au crescut cu 0,6%.

Marile economii ale UE au anunțat o încetinire a inflației

Toate cele mai mari economii din zona euro au înregistrat o moderare a inflației.

În Germania, rata armonizată utilizată pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene a scăzut la 2,4%, de la 2,7%.

Indicatorul național s-a redus la 2,3%, față de 2,9% în aprilie, când atinsese cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani.

Principalul factor a fost reducerea accentuată a inflației la energie, care s-a înjumătățit la 3,4%, de la 6,6%, în timp ce inflația de bază a rămas la 2,5%.

În Franța, scăderea a fost și mai pronunțată. Rata armonizată a coborât la 2,0%, de la 2,8%, iar indicatorul național a ajuns la 1,8%, cel mai redus nivel din ultimul an.

Și aici, energia a fost principalul factor al temperării inflației, creșterea prețurilor la carburanți încetinind la 11,2%, de la 16,6%.

În plus, prețurile au scăzut cu 0,2% față de luna precedentă, prima diminuare lunară din ianuarie.

Italia a fost singura dintre cele patru mari economii ale zonei euro unde inflația a rămas aproape neschimbată. Rata armonizată s-a redus doar marginal, la 3,1%, de la 3,2%.

Motivul: facturile la energie pentru gospodării. Tarifele la electricitate și gaze din Italia se ajustează cu întârziere față de evoluția piețelor angro, astfel că au continuat să crească, chiar dacă prețurile carburanților au început să scadă.

Prețurile reglementate la energie au crescut cu 9,3% în iunie, față de 5,6% în mai. Energia electrică reglementată a urcat la 7,1%, de la 2,3%.

Pe piața liberă, creșterile au fost și mai accentuate: prețurile la electricitate au urcat la 12,6%, de la 8,4%, iar cele la gaze naturale la 9,9%, de la 8,2%.

Economia zonei euro este prea slabă

Joe Nellis, consilier economic al firmei de contabilitate și consultanță MHA, a declarat pentru Euronews că datele din iunie reflectă două forțe opuse.

Pe de o parte, războiul din Orientul Mijlociu a majorat costurile cu energia, transportul și producția. Pe de altă parte, companiile sunt prudente în privința investițiilor, iar gospodăriile își controlează cheltuielile, ceea ce limitează presiunile inflaționiste.

„Pe scurt, economia zonei euro nu generează suficient impuls pentru a împinge prețurile în sus într-un ritm susținut”, a afirmat acesta.

Nellis estimează că presiunile inflaționiste vor continua să se reducă.

Creșterea salariilor s-a menținut în jurul valorii de 3%, piețele energetice s-au stabilizat, iar armistițiul dintre Statele Unite și Iran a redus riscul unui nou șoc petrolier.

El a amintit că BCE a majorat dobânzile în iunie, însă consideră că „nu există motive de panică”.

În opinia sa, este posibilă încă o majorare a dobânzii până la 2,5% în acest an, însă măsuri mai agresive sunt puțin probabile cât timp economia rămâne slabă.

„Având în vedere economia fragilă și o inflație care pare gestionabilă, BCE va evita probabil adoptarea unei politici monetare semnificativ mai restrictive”, a adăugat acesta.

Investitorii au ajuns la aceeași concluzie. Euro s-a depreciat sub pragul de 1,14 dolari, pe fondul reducerii așteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor.

Indicele Euro STOXX 50 a încheiat ședința aproape neschimbat, fiind tras în jos de acțiunile băncilor, care tind să beneficieze de dobânzi mai ridicate.

Indicele Euro STOXX Banks a scăzut cu aproximativ 0,7%, în timp ce acțiunile BNP Paribas au pierdut 1,2%, iar cele ale Société Générale au coborât cu 0,8%.

În aceste condiții, reuniunea Consiliului guvernatorilor BCE din iulie pare mult mai ușor de gestionat.

După ce a majorat costurile de finanțare luna trecută, banca centrală are acum toate motivele să aștepte înainte de a interveni în economie.