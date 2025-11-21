Italia a cerut o anchetă după ce un sos „fake” de carbonara, produs de Delhaize, a apărut într-un supermarket din Parlamentul European

Italienii au reguli foarte stricte când vine vorba de prepararea pastelor carbonara. Acesta este motivul pentru care, atunci când borcane cu un sos pal, cremos, etichetat „carbonara”, dar făcut în Belgia folosind ingrediente netradiționale, au apărut într-un magazin al Parlamentului European - o instituție la care Italia apelează adesea pentru a-și proteja mâncărurile tradiționale de imitații - a izbucnit indignarea, potrivit CNN.

Acum, ministrul italian al agriculturii, Francesco Lollobrigida, a cerut o investigație imediată asupra unei presupuse crime culinare aflate pe rafturile magazinului din instituția bruxelleză.

Combinația clasică de paste italiene, carne de porc și brânză este amestecată cu gălbenușuri de ou și piper, preferabil chiar înainte de servire, pentru a crea preparatul perfect.

Produsul, realizat de producătorul belgian de alimente Delhaize (n.r. din grupul care deține lanțul Mega Image în România), nu susține că sosul ar fi fost făcut în Italia, însă comite păcatul capital de a folosi pancetta afumată în loc de guanciale — obraz de porc — în rețeta sa, spun criticii.

Rețetele autentice de carbonara includ în mod tradițional guanciale, pecorino și grana. Nu este acceptabil să se înlocuiască guanciale cu pancetta, potrivit revistei La Cucina Italiana, un fel de biblie a bucătăriei italiene.

„Este inacceptabil să le vedem pe rafturile supermarketului Parlamentului European”

Lollobrigida și-a exprimat furia față de incident într-o postare pe Facebook marți.

„Lăsând deoparte pancetta în carbonara… toate aceste produse reprezintă ce e mai rău în materie de produse cu rezonanță italiană”, a postat el. „Este inacceptabil să le vedem pe rafturile supermarketului Parlamentului European. Am cerut o investigație imediată.”

Pentru Lollobrigida, membru al partidului Frații Italiei, condus de premierul Giorgia Meloni, problema nu este doar una de gust, ci una de mândrie națională.

Italia încearcă în prezent să obțină recunoașterea bucătăriei sale de către UNESCO ca parte a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității — o decizie așteptată în decembrie. Iar alimentele „cu rezonanță italiană”, care sunt comune în întreaga lume, diluează autenticitatea unuia dintre cele mai importante aspecte ale culturii italiene, spune Lollobrigida.

„Scandalul produselor italiene false costă țara noastră 120 de miliarde de euro pe an”

„Bucătăria noastră este simplă, dar nu ușoară”, a spus Lollobrigida la Summer Fancy Food Festival din New York, în iulie

„Marea și pământul ne oferă ceea ce avem nevoie, iar datorită procesatorilor noștri ne putem baza pe o calitate excepțională a produselor”, a adăugat el.

Cel mai mare grup de lobby agricol și fermier din Italia, Coldiretti, afirmă că producția de alimente cu rezonanță italiană este costisitoare.

„Scandalul produselor italiene false costă țara noastră 120 de miliarde de euro (138 de miliarde de dolari) pe an, rezultând paradoxal în faptul că cele mai mari falsificări ale excelenței italiene provin din țări industrializate”, a spus grupul într-o declarație marți, după ce Lollobrigida a cerut o investigație asupra sosului belgian.

Produsul a fost retras de pe rafturile magazinului

Compania belgiană care a produs sosul nu a răspuns solicitării CNN pentru un comentariu, însă Parlamentul European a spus că produsul a fost retras de pe rafturile magazinului.

Coldiretti enumeră mai multe alimente italiene, inclusiv mozzarella, salam, mortadella și pesto, care sunt falsificate în mod regulat.

Coldiretti adaugă că folosirea culorilor drapelului italian, a unor denumiri inventate cu rezonanță italiană și chiar a fotografiilor cu monumente italiene reprezintă probleme de reglementare și sunt reprezentări înșelătoare conform normelor Uniunii Europene.

„Problema este una filosofică, nu gastronomică”

Ultima controversă legată de carbonara nu este prima dată când acest fel de mâncare provoacă agitație.

Anul trecut, Heinz a lansat o versiune la conservă de „spaghetti carbonara”, din nou cu pancetta în loc de guanciale, care a fost comparată cu mâncarea pentru pisici și a stârnit o avalanșă de comentarii colorate.

Autenticitatea bucătăriei italiene a fost mult timp considerată parte integrantă a patrimoniului său cultural, însă unii italieni cred că este timpul pentru evoluție.

În 2023, istoricul Alberto Grandi a stârnit furie când a sugerat că carbonara și pizza sunt invenții americane, nu produse italiene, scriind o carte intitulată „La Cucina Italiana Non Esiste” („Bucătăria Italiană Nu Există”).

El susține că italienii care au emigrat în Statele Unite au dus cu ei multe tradiții, le-au îmbunătățit acolo, apoi s-au întors în Italia și au numit îmbunătățirile „autentice”.

Totuși, el nu se opune ca bucătăria italiană să obțină mult-râvnita recunoaștere UNESCO.

„UNESCO nu acordă desemnarea pentru rețete”, a spus el pentru CNN în 2023, sugerând că ceea ce este recunoscut este importanța bucătăriei și tradiției în cultura italiană. „Problema este una filosofică, nu gastronomică.”