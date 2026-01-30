O țară din UE vrea să introducă o „taxă pe libertate”, ca să atingă obiectivul NATO de cheltuieli pentru apărare

Noul guvern minoritar olandez intenţionează să adauge o suprataxă la impozitele pe venit şi pe profit pentru a genera aproximativ 5 miliarde de euro (6 miliarde de dolari) pe an pentru creşterea cheltuielilor destinate apărării, au anunţat vineri partidele din noua coaliţie, potrivit Agerpres.

Pentru a atinge obiectivul stabilit de ţările NATO anul trecut, guvernul olandez îşi propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) până în 2030 şi la 3,5% până în 2035, în comparaţie cu circa 2% în prezent.

Creșterea impozitelor, numită „taxă pe libertate”

În fine, creşterea cheltuielilor pentru apărare s-ar cifra la aproximativ 19 miliarde de euro pe an, finanţare care ar urma să fie realizată prin reduceri semnificative de bugete în alte domenii, cum ar fi sănătatea şi protecţia socială, precum şi prin creşterea impozitelor despre care guvernul a spus că va fi o „taxă pe libertate”.

Această coaliţie va deţine doar 66 din cele 150 de locuri din camera inferioară a parlamentului şi va trebui să găsească sprijin în rândul partidelor de opoziţie pentru propunerile sale.

În acordul de coaliţie prezentat vineri, la câteva luni după alegerile din octombrie, noul guvern a declarat că intenţionează să investească în construirea de noi locuinţe şi să reducă în acelaşi timp deficitul public la circa 2% din PIB.

În calitate de şef al noului guvern, Jetten, în vârstă de 38 de ani, va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Ţărilor de Jos.