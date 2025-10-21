Protest uriaș la Strasbourg față de tăierea subvențiilor pentru agricultură și acordul Mercosur. Ce spun fermierii români

Produsele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) nu respectă aceleași standarde stricte impuse fermierilor din spațiul comunitar. Foto: Profimedia Images

Un protest uriaș al fermierilor europeni a avut loc marți la Strasbourg față de reforma Politicii Agricole Comune și a acordului de liber-schimb UE-Mercosur. Este continuarea unei serii de manifestații similare desfășurate în ultimele luni în mai multe state europene, ca reacție la politicile comunitare considerate injuste pentru agricultură. Fermierii spun că scăderea subvențiilor dublată de importurile ieftine din blocul Mercosur va destabiliza piața europeană de agricultură.

Fermieri din România, Franța, Germania, Polonia, Țările de Jos și alte state se opun propunerilor Comisiei Europene pentru viitoarea Politică Agricolă Comună.



„Cum este tradiția în rândul fermierilor europeni au venit la acest protest cu zeci de tractoare și utilaje cu care au reușit să blocheze o parte din strada principală”, a relatat reporterul Antena 3 CNN, Georgiana Iuzic, de la Strasbourg.



Fermierii se tem că noile reglementări și tăieri bugetare riscă să compromită competitivitatea fermelor și să transforme UE într-o piață dependentă de importuri agricole.



„Vrem upgradarea politicii agricole comune cel puţin sau măcar la nivelul inflaţiei. Vrem ca politica agricolă comună să rămână cu cei doi piloni distincţi. Nu vrem un coş comun pentru coeziune, pentru transporturi, pentru celelalte ramuri ale economiei”, a explicat Ionel Arion, președintele Pro Agro.





Fermierii români cer ca bugetul pentru România să fie cu 30% mai mare, practic să fie o indexare cu rata inflației din ultimii ani.

Potrivit noilor prevederi, fermele care primeau până acum subvenții anuale de 40.000 de euro, plăți directe, ar urma să piardă aproximtiv 5.000 de euro. Comisia Europeană vrea să reducă subvențiile, iar de la 100.000 de euro în sus plățile să fie plafonate.

„Eu mă bucur că românii sunt aici, dar nu mă bucur deloc că nu înțelege Comisia așa cum am spus și în mesajul din Parlament, din plenară, eu cred că nu sunt conectați cei din Comisie la realitate. Am votat un raport și l-am pus în brațe Comisiei, „Viitorul Agriculturii după 2027”, în care am prins clar bugetul să nu scadă”, a spus europarlamentarul Maria Grapini.



Pe de altă parte, acordul UE-Mercosur aduce şi el probleme. Fermierii spun că există riscul concurenței neloiale dacă se importă produse agricole ieftine.

Mai mult, acestea pot destabiliza piața europeană deoarece produsele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) nu respectă aceleași standarde stricte impuse fermierilor din spațiul comunitar.



„Mai departe o să fim alături de ei, de nevoile lor, le cunoaștem nevoile și încercăm ca prin ce facem noi aici să le susținem activitatea”, a spus europarlamentarul Daniel Buda.



Comisia Europeană a anunțat proceduri rapide de protecție a pieței: dacă importurile cresc brusc sau prețurile scad sub un anumit nivel, UE poate restricționa temporar importurile pentru a proteja fermierii europeni.