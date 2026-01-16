România este cea mai ieftină ţară din UE la alimente şi băuturi nealcoolice, arată datele Eurostat. Unde e cel mai scump să trăiești

România este cel mai ieftin stat european la elimente şi băuturi nealcoolice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România înregistrează cel mai scăzut nivel al preţurilor din Uniunea Europeană pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor, calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (PPC), a atins nivelul de 77% faţă de media UE, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat.

Potrivit Comunicatului Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice” (78%), urmată de Slovacia (84%) şi Polonia (87%), iar la polul opus se află Luxemburg (124%), urmat de Danemarca (120%), având cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru această grupă de produse.

Cele mai mici prețuri din UE la curent și gaze, în Bulgaria

Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (68%), „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (78%) şi „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (39%), urmată de Polonia şi Slovacia, pentru grupa „Băuturi alcoolice şi tutun” (83%), şi de către Croaţia pentru grupa „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (44%).

Danemarca are cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru produsele cuprinse în grupa „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (133%), iar Irlanda este cea mai scumpă ţară din UE la produsele din grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (203%) şi respectiv „Administrarea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (187%)”, menţionează INS, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, Bulgaria şi România au cel mai scăzut nivel al preţurilor dintre ţările UE pentru grupa „Recreere, sport şi cultură” (64%). Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic şi întreţinerea curentă a locuinţei” (77%), „Transport” (69%) şi „Restaurante şi servicii de cazare” (55%).

Luxemburg are cel mai mare PIB/locuitor, raportat la puterea de cumpărare

Danemarca este cea mai scumpă ţară din UE la grupele „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic şi întreţinerea curentă a locuinţei” (127%), „Transport” (125%), „Recreere, sport şi cultură” (142%) precum şi la restaurante şi serviciile de cazare (149%).

De asemenea, în comunicat se precizează că România înregistrează o valoare a indicelui de volum al PIB pe locuitor, calculat pe baza PPC, care o situează la nivelul de 77% faţă de media Uniunii Europene, urmată de Ungaria, cu 76% faţă de media UE. Cea mai mică valoare a Produsului Intern Brut pe locuitor, în anul 2024, a fost înregistrată de Bulgaria, cu 34% sub media UE.

Cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe locuitor din Uniunea Europeană a fost înregistrat de Luxemburg, acesta depăşind media UE cu 145%, explicaţia fiind aceea că un număr mare de cetăţeni străini au o pondere crescută în forţa de muncă totală a ţării şi contribuie la realizarea PIB-ului, dar nu fac parte din populaţia rezidentă.

Cele mai scumpe țări din UE

INS menţionează că informaţiile prezentate au la bază calculele realizate de Eurostat în luna decembrie 2025, atât pe baza preţurilor de consum colectate de ţările participante pentru un nomenclator comun de mărfuri şi servicii comparabile, selectate ca reprezentative pentru modelele de consum din cele 36 de ţări europene, cât şi pe baza datelor privind elementele de cheltuieli ale PIB şi a altor informaţii de bază transmise conform Regulamentului (CE) nr. 1445/2007.

Indicii nivelului preţurilor exprimă câte unităţi din aceeaşi monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri şi servicii în ţări diferite, pentru fiecare grupă de bunuri şi servicii. În anul 2024, pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final se plătesc 100 euro la nivelul Uniunii Europene, iar la cele două extreme se află Danemarca (141 euro), respectiv Bulgaria (61 euro).

Cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final al gospodăriilor populaţiei, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în anul 2024 în Bulgaria, fiind cu 39% mai mic decât media UE, urmată de România (36% sub media UE).

Potrivit INS, în anul 2024, în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-a înregistrat în Danemarca (41% peste media UE), urmată de Irlanda (37% peste media UE), Luxemburg (31% peste media UE) şi Finlanda (22% peste media UE).