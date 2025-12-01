UE pregătește schimbări în legislația muncii. Siguranța la locul de muncă și combaterea fraudei, pe agenda miniștrilor Muncii

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, s-a întâlnit luni, la Bruxelles, cu omologii săi din cele 27 de state membre ale UE. Aceștia au discutat cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, despre modificările necesare la legislația muncii. Mînzatu a anunțat că este vorba despre noi măsuri care vizează siguranța și sănătatea la locul de muncă, protejarea angajaților aflați în risc de concediere, precum și măsuri de debirocratizare și de combatere a fraudei.

Roxana Mînzatu a anunțat, pe Facebook, că printre temele de pe agenda de azi a Consiliului EPSCO au fost două modificări legislative:

o primă modificare vizează siguranţă şi sănătatea la locul de muncă (eliminarea unor substanţe cancerigene);

o a doua modificarea vizează amendarea regulamentului Fondul European pentru Ajustarea la Globalizare a lucrătorilor;

„Am propus o alocare a fondurilor care să fie mai promptă şi să sprijine lucrătorii în risc de concediere încă de când este luată această decizie, nu doar după ce intră în şomaj”, a scris Mînzatu.

Vicepreședinta Comisiei Europene a adăugat că a mai discutat cu miniștrii Muncii despre „simplificarea regulilor europene în domeniul social” şi „combaterea fraudei şi a exploatării sociale a lucrătorilor din statele terţe”.

„Mă bucur că miniştrii au fost cu toţii de acord că da, avem nevoie de simplificare, de reducerea birocraţiei dar asta nu înseamnă să lăsăm muncitorii fără drepturi sociale sau renunţăm la Modelul Social European”, a mai transmis Mînzatu.

Potrivit acesteia, „competitivitatea economică şi securitatea internă nu se pot obţine fără locuri de muncă de calitate şi fără coeziune socială”.

„Astăzi am prezentat miniştrilor, printre altele, iniţiativele la care lucrez în digitalizarea coordonării serviciilor sociale. Printre acestea este şi introducerea ESSPAS - Permisul european al asigurărilor sociale. Felicit preşedinţia daneză a Consiliului UE pentru modul în care a condus în aceste şase luni, pentru eficientă în avansarea unor dosare şi pentru tactul politic în identificarea priorităţilor din agenda - cum ar fi mobilitatea forţei de muncă”, a mai scris Mînzatu pe Facebook.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis, tot într-un mesaj pe Facebook, că s-a discutat la Bruxelles despre drepturile celor care muncesc, incluziune, protecţie socială şi sprijin pentru cei vulnerabili.

„M-am întâlnit şi cu colega mea, Roxana Mînzatu, pentru a ne coordona eforturile, care să se vadă în servicii sociale moderne şi soluţii reale acasă. Cred că România are poziţii respectate în Europa, iar politicile europene au îmbunătățit semnificativ viața românilor”, a afirmat ministrul Muncii.