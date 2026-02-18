Uniunea Europeană alocă 28 de miliarde de euro pentru regiunile de la frontiera estică afectate de războiul din Ucraina

Publicat la 15:33 18 Feb 2026

Inițiativa vizează nouă state membre care au granițe cu Rusia, Ucraina sau Belarus. sursa foto: Getty

Comisia Europeană a lansat o nouă strategie destinată sprijinirii regiunilor estice ale Uniunii Europene afectate de consecințele războiului din Ucraina, mobilizând miliarde de euro pentru a contracara declinul economic și demografic, scrie Euronews.

Inițiativa vizează nouă state membre care au granițe cu Rusia, Ucraina sau Belarus – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria – și se adresează în special zonelor confruntate cu scăderea investițiilor, depopulare și perturbarea activităților transfrontaliere.

Elementul central al strategiei este EastInvest, un mecanism care va pune la dispoziție împrumuturi în valoare totală de 28 de miliarde de euro, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială. Fondurile sunt destinate relansării investițiilor și stimulării activității economice în regiunile afectate.

„Această comunicare a fost elaborată împreună cu teritoriile și comunitățile lor pentru a ne asigura că rămân locuri vibrante în care să trăiești, să muncești, să te dezvolți și să rămâi competitiv”, a declarat Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv pentru Coeziune și Reforme.

Strategia include, de asemenea, Inițiativa Europeană pentru Zidul Dronelor, menită să consolideze securitatea la frontiere, sprijin pentru integrarea rețelelor electrice din statele baltice în sistemul energetic european mai larg, precum și programe educaționale și de ocupare a forței de muncă pentru a combate declinul populației în zonele de graniță.

Deocamdată, nu a fost stabilită distribuția fondurilor între statele membre. Oficialii europeni urmează să discute detaliile cu reprezentanții țărilor vizate în cadrul unui eveniment EastInvest programat pentru sfârșitul lunii februarie.

Statele baltice și Polonia și-au consolidat considerabil frontierele estice ca reacție la tacticile hibride atribuite Rusiei și Belarusului, inclusiv facilitarea tranzitului migranților către granițele UE pentru a destabiliza statele membre.

În plus, anul trecut, Belarus a lansat sute de baloane în spațiul aerian al Lituaniei, provocând perturbări ale controlului traficului aerian.