Ursula von der Leyen în plenul PE: Europa trebuie să controleze tehnologiile care ne vor clădi viitorul

Ursula Von der Leyen: ,,Țările din Uniunea Europeană trebuie să controleze tehnologiile care ne construiesc Viitorul’’. Foto: Hepta

Țările din Uniunea Europeană trebuie să controleze tehnologiile care vor construi viitorul şi trebuie să fie angajate pentru ca nicio ţară să nu aibă posibilitatea de a sabota securitatea economică, a declarat miercuri, în plenul Parlamentul European reunit la Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Agerpres.

Lidera executivului UE a spus în cadrul unei dezbateri care au în vedre temele de pe agenda Consiliului European de toamnă de joi şi vineri că dezvoltarea tehnologiilor în Uniniunea Europa înseamnă şi o creştere pentru securitatea blocului comunitar.

"Europa este un lider global în ceea ce priveşte inovaţia curată. Exporturile de tehnologie curată de anul trecut au ajuns la 80 de miliarde de euro. China exportă de două ori mai mult decât noi. Riscul ca industria noastră să fie scoasă în afara pieţei strategice este real", a declarat Von der Leyen în faţa eurodeputaţilor.

"Am văzut ce se întâmplă când o ţară pierde controlul asupra unei tehnologii critice în orice moment. Europa trebuie să controleze tehnologiile care ne vor clădi viitorul. Trebuie să fim hotărâţi şi să ne angajăm pentru ca nicio ţară să nu aibă posibilitatea de a ne sabota securitatea economică", a subliniat preşedinta Consiliului European în discursul ei.

Ea a atras atenţia asupra unei criza în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime și că acesta nu mai este un risc îndepărtat şi că Uniunea Europeană are nevoie de furnizori mai fiabili.

"UE trebuie să controleze tehnologiile strategice curate şi fabricarea acestora. Tehnologia curată este un instrument cheie pentru competitivitatea noastră. Trebuie să tragem învăţăminte din ceea ce s-a întâmplat cu energia solară la începutul secolului. La ora actuală China deţine 90% din piaţa mondială", a afirmat Ursula von der Leyen.

Ea a pledat pentru o serie de măsuri, dintre care a subliniat că prima ar trebui să fie "introducerea unui criteriu Made in Europe pentru anumite sectoare strategice".

"În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că investiţiile străine în industria noastră sunt în interesul nostru. Al treilea aspect, trebuie să accelerăm sprijinul dat unor sectoare strategice", a apreciat şefa CE, exemplificând cu susţinerea producţiei de baterii şi investiţiile în domeniul auto.

"Ştim cu toţii că preţurile ridicate la energie reprezintă o vulnerabilitate pentru competitivitatea noastră", a mai spus ea, pledând pentru măsuri care să ducă la reducerea facturilor la energie.

"Uitaţi-vă ce taxe se plătesc în industrie pentru electricitate. Din factura la energie medie, 34% sunt taxele şi impozitele. Haideţi să facem în aşa fel încât să reducem aceste facturi", a cerut von der Leyen, care a pledat şi pentru simplificarea regulilor privind acordarea de ajutoare de stat sau de acces la fondurile de coeziune. "Cursa pentru energie curată nu va face decât să se accelereze", a avertizat ea.