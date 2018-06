Ziariștii de la Charlie Hebdo, chemați în Parlamentul European, după caricatura cu Simona Halep

Europarlamentarul Cătălin Ivan va adresa conducerii publicaţiei Charlie Hebdo o invitaţie în Parlamentul European, după ce Simona Halep a fost caricaturizată în paginile revistei. Caricatura a stârnit numeroase controverse.

„Pentru ca ajung astazi (n.r.– ieri) la Paris, am zis ca ar fi frumos sa las la sediul Charlie Hebdo un cadou realizat de @jup (n.r. – caricatura alăturată) si o invitatie. Mai jos aveti textul invitatiei si in poza este cadoul. Motto-ul apartine celor de la Charlie Hebdo: «Un desen bun este un pumn in gura»”, a scris Cătălin Ivan pe pagina lui de Facebook.

Redăm mai jos, integral, textul invitaţiei:

„Domnule redactor-șef al revistei Charlie Hebdo,

Vă scriu în calitate de membru al Parlamentului European, singura instituție europeană care reprezintă cetățenii europeni, mandatul nostru fiind dat direct, prin vot, prin urmare fiind încărcat cu o mare responsabilitate față de cei care ne-au învestit cu încrederea lor.

O dată în plus, sunt onorat să reprezint, la nivel european, un popor care a luptat din greu, și luptă încă și astăzi, pentru a-și câștiga dreptul de a se exprima liber. Ceea ce în Franța poate părea un dat, în România și în alte țări membre ale Uniunii Europene, dreptul la liberă exprimare este obținut greu, cu multe sacrificii, cu multa vărsare de sânge și generații întregi sacrificate. Prin urmare, sunt ultimul pe care cineva l-ar putea bănui că intenționează să pună pumnul în gura cuiva care dorește să-și exprime liber opinia.

Publicația pe care o conduceți a scandalizat de nenumarate ori, prin pozitiile adoptate față de subiecte cel putin sensibile pentru categorii vaste de populație, fie că vorbim de religii, țări sau culturi. Fără să-mi propun să judec politica editorială a revistei Charlie Hebdo, vă fac o propunere care, sper eu, nu va putea fi refuzată. În luna septembrie voi organiza o dezbatere în Parlamentul European despre libertatea de exprimare, despre agresivitatea de limbaj, despre valori europene care trebuie protejate, despre ceea ce ne unește și ne dezbină atunci când vorbim de libertatea presei. În preambulul Cartei Europene a Drepturilor Omului se prezintă dorința statelor semnatare de a avea „un viitor pașnic, întemeiat pe valori comune” și se declară că „Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane. Libertatea de exprimare a unuia se oprește acolo unde atinge drepturile altuia, iar dreptul la imagine și la demnitate al unei persoane, oricare ar fi ea, este un drept la fel de important precum dreptul la libera exprimare al altei persoane, oricare ar fi ea.

Pentru că prezența dumneavoastră ar fi importantă, vă rog să-mi comunicați o perioadă în care agenda v-ar permite să veniți la Bruxelles. Dacă nu aveți o perioadă preferată, în maximum o săptămână voi reveni cu invitația oficială și cu toate datele acestei dezbateri.

Având convingerea că și pentru dumneavoastră libertatea și demnitatea sunt valori care trebuie apărate în egală măsură, vă rog să primiți această caricatură ca preambul al unei dezbateri pe cât de importante, pe atât de necesare.”