Volodimir Zelenski: Loviturile Ucrainei au redus cu 20% capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului

Exporturile de petrol joacă un rol-cheie în finanțarea invaziei la scară largă a Ucrainei, iar noile sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite urmăresc să reducă veniturile Moscovei. Foto: Getty Images

Loviturile Ucrainei cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de pe teritoriul Rusiei au redus capacitatea de rafinare a petrolului Moscovei cu 20%, a anunțat Volodimir Zelenski, citând informații din partea guvernelor occidentale, relatează Euronews. Președintele Ucrainei a adăugat că majoritatea acestor atacuri au fost realizate cu arme de fabricație ucraineană și a cerut sprijin financiar suplimentar pentru a continua dezvoltarea acestor rachete.

Peste 90% din loviturile asupra rafinăriilor din Rusia au fost realizate cu arme de fabricație ucraineană, a spus Volodimir Zelenski. Președintele ucraineana adăugat că țara pe care o conduce are nevoie de sprijin financiar suplimentar din străinătate pentru a produce mai multe astfel de arme.

„Trebuie doar să lucrăm la asta în fiecare zi”, a declarat Zelenski presei luni, declarații care au fost publicate abia marți.

Efectele loviturilor Ucrainei asupra rafinăriile din Rusia sunt resimțite inclusiv de rușii de rând. Rusia se confruntă cu cea mai gravă criză de carburanți din ultimii ani: în cel puțin 57 de regiuni nu se mai găsește benzină. Unele benzinării au fost nevoite să se închidă, prețurile la combustibil cresc rapid.

UE și SUA lovesc în economia Rusiei

Exporturile de petrol joacă un rol-cheie în finanțarea invaziei la scară largă a Ucrainei, iar noile sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite urmăresc să reducă veniturile Moscovei din exporturile de petrol și gaze. În pofida eforturilor de pace reluate sub conducerea SUA, războiul nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit, după aproape patru ani.

Cum Kremlinul nu arată nicio dorință de compromis, președintele american Donald Trump a anunțat săptămâna trecută sancțiuni împotriva giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil.

Aceste sancțiuni urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie, iar Volodimir Zelenski a spus că președintele american „probabil va folosi acest lucru ca instrument de presiune sau dialog cu rușii”.

China și India sunt cei mai mari cumpărători de petrol rusesc. Zelenski a declarat că India „a transmis deja toate semnalele că va reduce importurile de resurse energetice” din Rusia.

Președintele ucrainean s-a declarat optimist că întâlnirea planificată de Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping, care va avea loc joi în Coreea de Sud, va duce la reduceri suplimentare ale achizițiilor de țiței rusesc.

Lukoil își vinde activele internaționale după sancțiunile lui Trump

Între timp, compania Lukoil a anunțat că își vinde activele internaționale ca reacție la sancțiunile impuse de Trump săptămâna trecută, care au ca scop determinarea Rusiei să accepte un acord de încetare a focului.

Compania a precizat într-un comunicat c ă este deja în discuții cu potențiali cumpărători. Tranzacțiile ar urma să fie realizate în perioada de grație prevăzută de sancțiuni, care permite tranzacțiile cu Lukoil până pe 21 noiembrie.

Compania a adăugat că va solicita o prelungire a termenului, dacă va fi necesar, pentru a finaliza vânzările.

Lukoil deține participații în proiecte petroliere și de gaze în 11 țări. Are rafinării în Bulgaria și România, precum și o participație de 45% într-o rafinărie din Țările de Jos.

Pachetul de sancțiuni al lui Trump face dificilă activitatea Lukoil și Rosneft în afara Rusiei.

Pe lângă interzicerea companiilor americane de a colabora cu cele două entități, sancțiunile includ și amenințarea cu sancțiuni secundare pentru băncile străine care le gestionează tranzacțiile.

Aceasta înseamnă că orice bancă ce dorește să mențină legături cu sistemul financiar dominant al Statelor Unite va fi reticentă să facă afaceri cu ele.

Rosneft deține o participație la o rafinărie din Schwedt, Germania, însă guvernul german a preluat controlul asupra acestei participații, iar instalația nu mai generează venituri pentru compania-mamă.