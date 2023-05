Volodimir Zelenski face o vizită-surpriză la Londra, după escala la Paris | Ce a obținut liderul de la Kiev în mini-turneul european

Vizita în Anglia a liderului de la Kiev nu a fost anterior anunțată oficial.

La Londra, Zelenski se întâlnește cu premierul Rishi Sunak, la câteva ore după ce a obținut, la Paris, angajamentul președintelui Emmanuel Macron pentru mai mult sprijin militar francez, constând în vehicule blindate.

"Astăzi, Londra. Regatul Unit este lider în ceea ce privește extinderea capacităților noastre la sol și în aer. Această cooperare va continua astăzi. Mă voi întâlni cu prietenul meu Rishi. Vom purta negocieri substanțiale față în față și în cadrul delegațiilor", a scris președintele ucrainean pe Twitter.

