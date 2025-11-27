"Washingtonul depinde de Europa". Generalul Ben Hodges: "Victoria Ucrainei este, de fapt, crucială pentru SUA"

Generalul Ben Hodges (r.) a fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa între noiembrie 2014 și ianuarie 2018. Foto: Profimedia Images

Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, a declarat într-un interviu pentru Euronews, că victoria Ucrainei este crucială pentru prosperitatea SUA și stabilitatea globală, în contextul îngrijorărilor legate de reducerea prezenței militare americane în Europa.

Planul de pace în 28 de puncte trasat de Statele Unite în colaborare cu Rusia, pentru o soluționare a conflictului din Ucraina, a stârnit incertitudine, în special în rândul europenilor care nu sunt implicați în acest proces. Una dintre principalele întrebări acum este dacă Europa se poate baza în continuare Statele Unite ca protector sau dacă acest lucru a deschis ușa pentru o nouă încercare a Rusiei de a-și destabiliza vecinii și restul continentului.

Prezent la Conferința pentru Libertate de la Berlin din 10 noiembrie, Ben Hodges a explicat de ce Washingtonul are nevoie de Europa și de ce înfrângerea Ucrainei ar avea consecințe negative și pentru SUA.

”Rușii ar face o mare greșeală dacă ar crede că SUA nu vor să facă nimic în afară de declarații”

„Europa este cel mai mare partener comercial al Americii. Prosperitatea Americii depinde de prosperitatea Europei. De aceea, este atât de important să câștigăm acest război împotriva agresorului rus. În plus, dacă Rusia nu este oprită în Ucraina și acest război continuă pe teritoriul NATO, ne-am putea afla într-un conflict cinetic real cu Rusia”, a declarat Hodges.

Hodges a subliniat și dimensiunea strategică globală, în special în raport cu Beijingul:„Descurajarea Chinei joacă, de asemenea, un rol foarte important: chinezii se uită să vadă dacă luăm în serios suveranitatea și dreptul internațional și dacă suntem un partener de încredere.” În opinia lui, înfrângerea Rusiei ar avea efect de domino asupra altor regimuri ostile Occidentului: „În cele din urmă, Rusia ține în funcțiune Iranul și Coreea de Nord. Dacă sunteți îngrijorați de aceste două țări, înfrângerea Rusiei mai întâi le lasă și mai izolate, ceea ce reduce pagubele pe care le pot provoca Israelului sau Coreei de Sud.”

Generalul a subliniat că SUA sunt un partener de încredere în NATO și a considerat că „e regretabil” că oamenii pun această întrebare.

„Asta e problema: rușii ar putea face o greșeală periculoasă de calcul dacă ar crede că SUA nu vor să facă nimic în afară de a emite declarații. Această percepție crește riscul de interferență a Rusiei. Acum, urmărind ce a făcut și a spus administrația în ultimele zece luni, puteți vedea că prioritatea numărul unu este emisfera vestică, America de Nord și America de Sud.

A doua prioritate: regiunea Indo-Pacifică, deși aceasta este în principal într-un sens economic.

A treia prioritate va fi probabil Orientul Mijlociu. Întrucât administrația are un simț al strategiei și diplomației preponderent tranzacțional, nu bazat pe valori sau tradițional, o mare parte din atenție se concentrează pe obținerea de acorduri comerciale.

Asta înseamnă că Europa se află probabil pe locul 4 în ceea ce privește prioritățile. Cel mai probabil veți vedea o reducere a prezenței militare americane aici, deoarece recent au anunțat deja o reducere a prezenței Armatei SUA în România”.

”Cred că armata Statelor Unite, în ansamblu, se va reduce, iar o parte din această reducere va veni din Europa”

Întrebat dacă se așteaptă la o reducere a trupelor în Germania, Ben Hodges a răspuns că „e aproape inevitabil”: ”S-a vorbit deja foarte mult despre asta în timpul primului mandat Trump, dar apoi, în mod bizar, numărul militarilor americani dislocați permanent în Germania a crescut în primul său mandat. Acum cred că sunt mai hotărâți să facă, de fapt, acest lucru.” El a descris și limita deja modestă a prezenței terestre americane pe continent: „Nu avem foarte mult în Europa, în special armata terestră a SUA. Cred că armata Statelor Unite, în ansamblu, se va reduce, iar o parte din această reducere va veni din Europa.”

În privința bazelor aeriene, precum Ramstein, generalul în retragere consideră că și acolo ar putea apărea ajustări, dar avertizează asupra consecințelor: „Potrivit, da. Dar Ramstein, în sine, este atât de important pentru tot ceea ce facem, nu doar în Europa, ci și în Africa și Orientul Mijlociu. Bazele din țările aliaților noștri europeni, pentru Marină și Forțele Aeriene, sunt importante pentru noi.” Diminuarea acestora nu ar fi lipsită de cost strategic: „Deși mi-aș putea imagina unele reduceri, nu e, de fapt, atât de mult ceea ce avem. Dacă scoți ceva, iei o capabilitate.”

Întrebat despre achiziția de către Germania a 35 de avioane F-35 din SUA și despre speculațiile privind un așa-numit „buton de oprire” controlat de Washington, Hodges a respins ferm această idee.

„Nu există așa ceva ca un „kill switch”. Ceea ce reprezintă însă o vulnerabilitate sunt actualizările. F-35 este, practic, un computer zburător, iar asta îl face atât de special. Este vorba de toate sistemele, conectivitatea și ceea ce poate realiza pilotul, dincolo de înțelegerea noastră tradițională despre ceea ce face un pilot de vânătoare.”, a declarat el.

„Așadar, dacă, din orice motiv, Statele Unite ar fi nemulțumite de o anumită țară care are F-35, iar Trump ar spune „no more” („gata, nu mai primiți nimic”), guvernul german, guvernul britanic, olandezii și toți ceilalți care primesc sau operează deja F-35, Finlanda, Suedia, s-ar fi asigurat deja că se protejează pentru a preveni un astfel de tip de interferență.”

Hodges consideră însă acest scenariu foarte puțin probabil: „Cred că acest scenariu este extrem de puțin probabil. Nu spun că este imposibil, dar aș fi foarte sceptic că administrația Trump ar face așa ceva, pentru că nu este doar rău din punct de vedere politic, ci și pentru afaceri. Dacă nu mai suntem văzuți ca fiabili, asta afectează, în mod evident, afacerile. Din aceste motive cred că administrația Trump ar fi reticentă să ia orice măsură care ar putea avea un asemenea impact.”

În ceea ce privește faptul că Germania cumpără aproximativ 80% din armamentul său din Europa și doar o mică parte din SUA, Hodges a spus că criteriul principal ar trebui să fie eficiența militară, nu neapărat originea echipamentului: „De unde își cumpără Germania sau orice alt stat armele ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe ceea ce oferă cea mai bună capabilitate pentru Bundeswehr. Așa cum ați spus, aproximativ 80% din ceea ce va avea Bundeswehr este produs în mare parte în Germania.”

Există însă domenii în care industria germană nu poate acoperi totul: „Dar sunt unele lucruri pe care Germania încă nu le poate sau nu este dispusă să le producă. Luați sistemul Patriot. Germania are capabilități foarte bune de apărare aeriană și antirachetă, dar în categoria lui, Patriot este cel mai bun.”

El a legat această alegere de nevoia generală de a reduce dependențele strategice: „În același timp, toată lumea, inclusiv Statele Unite, caută să reducă vulnerabilitățile. Suntem foarte vulnerabili acum, de exemplu, din cauza controlului chinez asupra materialelor rare. Așadar, vrei să reduci aceste vulnerabilități, și mi-aș imagina că și ministerul german își dorește același lucru.”