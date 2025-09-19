Zelenski, despre avioanele ruseşti ajunse în Estonia: E o campanie sistematică a Rusiei îndreptată împotriva Europei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat vineri seara încălcarea de către Federaţia Rusă a spațiului aerian NATO din Estonia, pe care a caracterizat-o ca fiind una "scandaloasă", a relatat publicaţia The Guardian. În plus, liderul de la Kiev le-a cerut aliaților să ia "măsuri ferme" împotriva Moscovei.

"Avioanele militare rusești au încălcat din nou spațiul aerian NATO – de data aceasta deasupra Estoniei. Scandalos. Activitatea destabilizatoare a Rusiei se extinde în țări și direcții noi. (...). Acestea nu sunt accidente", a scris preşedintele ucrainean într-o postare pe rețelele sociale, referindu-se la îndelungata listă de încălcări ruse ale spațiilor aeriene din România, Polonia și Estonia, precum și la amestecul în procesele electorale din România și Republica Moldova.

Potrivit jurnaliştilor de la The Guardian, Volodimir Zelenski a mai făcut următoarele precizări: "Ei folosesc fiecare instrument: de la interferențe în procesele politice, ca în România și Moldova, până la încălcările spațiului aerian, ca în Polonia, România și acum Estonia.

(...). Aeasta este o campanie rusească sistematică îndreptată împotriva Europei, împotriva NATO, împotriva Occidentului. Și necesită un răspuns sistemic. Trebuie luate măsuri puternice – atât colectiv, cât și individual de către fiecare națiune. Rusia trebuie să simtă durere tot mai mare de presiunea lumii, în primul rând prin economia sa, iar acest lucru este cel mai bine asigurat de sancțiuni. În același timp, pierderile de război ale Rusiei trebuie să continue să crească, ceea ce este cel mai bine obținut de o armată ucraineană puternică".

Vineri după-amiază, trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze, au scris cei de la Politico.

La scurt timp de la acest incident, ministul Apărării Naţionale al României, Ionuț Moşteanu, a condamnat încălcarea spațiului aerian NATO de către Rusia – "Asemenea provocări nu vor rămâne fără răspuns". Iar ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis că "este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului".

În plus, Estonia a decis să solicite consultări cu aliații NATO, în temeiul articolului 4 din cadrul Tratatului Alianței.