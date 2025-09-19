Ionuț Moşteanu condamnă încălcarea spațiului aerian NATO de către Rusia: "Asemenea provocări nu vor rămâne fără răspuns"

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării Naţionale al României, Ionuț Moşteanu, a condamnat vineri seara încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. "Aceasta este încă o acțiune de provocare și intimidare din partea Federației Ruse – parte a unui tipar de provocări menite să destabilizeze flancul estic al NATO și să testeze unitatea noastră", a precizat ministrul Apărării pe o reţea socială. Totul se întâmplă la şase zile după ce o dronă rusească a fost interceptată în România şi două avioane F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești. Totodată, este al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

"Condamn cu fermitate încălcarea spațiului aerian estonian de către aeronavele militare ruse. Aceasta este încă o acțiune de provocare și intimidare din partea Federației Ruse – parte a unui tipar de provocări menite să destabilizeze flancul estic al NATO și să testeze unitatea noastră.

România este pe deplin solidară cu Estonia. Împreună cu Aliații noștri, vom continua să consolidăm apărarea flancului estic și să transmitem clar că fiecare centimetru de spațiu aerian NATO este protejat. Rusia trebuie să înțeleagă că asemenea provocări nu vor rămâne fără răspuns", a scris Ionuț Moşteanu pe contul său de pe X.

Spațiul aerian estonian a fost violat vineri de trei avioane rusești, a anunțat Ministerul de Externe al țării, adăugând că l-a convocat pe însărcinat cu afaceri al Rusiei cu privire la incident, au relatat jurnaliştii de la CNN.