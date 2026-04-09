Zelenski susține că SUA ignoră dovezi convingătoare că Rusia ajută Iranul: „Problema e că au încredere în Putin. Și e păcat”

Volodimir Zelenski a declarat, în podcastul „The Rest is Politics”, că a încercat să atragă atenția Casei Albe asupra colaborării dintre Moscova și Teheran în atacurile asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, dar SUA ignoră dovezile „convingătoare” deoarece au încredere în Vladimir Putin. Președintele ucrainean a spus că această încredere că Putin se ține de cuvânt este ceea ce îi face pe americani să preseze Kievul să cedeze Donbas. Întrebat de ce se întâmplă acest lucru, Zelenski a spus că Steve Witkoff și Jared Kushner au „petrecut prea mult timp” cu liderul de la Kremlin, relatează The Guardian.

Zelenski a spus că a încercat să atragă atenția Casei Albe asupra colaborării strânse dintre Rusia și Iran. El a afirmat, din nou, că sateliții militari ruși au fotografiat obiective energetice critice din statele din Golf și din Israel, precum și locațiile bazelor armatei americane din întreaga regiune. Kremlinul ar fi transmis aceste informații și imagini regimului iranian pentru a facilita atacurile.

„Am spus acest lucru public. Am auzit vreo reacție din partea SUA către Rusia că trebuie să oprească acest lucru?” a întrebat retoric Zelenski. El a adăugat: „Problema este că au încredere în Putin. Și este păcat.”

Zelenski a spus că echipa lui Donald Trump nu a reușit „să înțeleagă cu adevărat detaliile a ceea ce vrea Rusia”.

Întrebat de ce se întâmplă acest lucru, el a spus că cei doi negociatori ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au „petrecut prea mult timp” cu Putin și oficialii săi de rang înalt.

Cei doi au călătorit la Moscova de cinci ori anul trecut și încă nu au vizitat Kievul.

„Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin”

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda regiunea estică Donbas, scena unor lupte intense. Putin a sugerat că ar accepta un armistițiu dacă Ucraina ar renunța la acest teritoriu.

Zelenski a spus că înțelege mai bine psihologia liderului rus și obiectivele reale ale războiului decât Casa Albă. Președintele Ucrainei a afirmat că Putin nu se va opri dacă va obține Donbasul și că ar încerca apoi să cucerească capitalele regionale Dnipro și Kharkiv.

„Trebuie să recunoaștem că, parțial, americanii simt că Donbasul nu înseamnă nimic pentru ei”, a spus Zelenski.

„Nu vor să recunoască faptul că Putin îi va minți și că poate continua ocupația chiar și după astfel de pași. Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin.”

Ce spune Zelenski despre vizita lui JD Vance la Budapesta

Zelenski a descris vizita vicepreședintelui SUA, JD Vance, la Budapesta, marți și miercuri, pentru a face campanie pentru președintele Ungariei, Viktor Orbán, drept „nefolositoare”.

Totuși, el a spus că nu intenționează să intervină în alegerile de duminică, afirmând că poporul ungar trebuie să decidă ce partid să susțină.

Zelenski vrea o armată comună

Zelenski a sugerat, de asemenea, că Europa trebuie să-și maximizeze puterea într-un moment în care SUA amenință să se retragă din NATO.

Uniunea Europeană ar trebui să-și unească forțele cu Ucraina, Regatul Unit, Turcia și Norvegia pentru a crea un bloc militar suficient de puternic pentru a descuraja Rusia.

„Fără Ucraina și Turcia, Europa nu va avea o armată comparabilă cu cea a Rusiei. Cu Ucraina, Turcia, Norvegia și Regatul Unit, veți controla securitatea pe mări, nu doar pe o singură mare”, a spus el, adăugând că este sigur că Kievul va adera într-o zi la Uniunea Europeană.