F1: Oscar Piastri a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înainte de Marele Premiu de la Singapore

Oscar Piastri i-a devansat pe francezul Isack Hadjar (Racing Bulls) şi pe olandezul Max Verstappen / Foto: Getty Images

Oscar Piastri (McLaren), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu de la Singapore, a 18-a etapă a sezonului, vineri seară, pe circuitul stradal Marina Bay, informează AFP, potrivit Agerpres.

Australianul i-a devansat pe francezul Isack Hadjar (Racing Bulls) şi pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale campionatului.

Deţinătorul celui mai bun timp în prima sesiune, desfăşurată pe o căldură tropicală, spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) a terminat pe locul patru în a doua sesiune. Britanicul Lando Norris (McLaren), care a avut o coliziune pe linia boxelor cu monegascul Charles Leclerc (Ferrari), a completat Top 5.

Cei doi piloţi Ferrari au obţinut doar al nouălea şi al zecelea timp, Leclerc fiind în faţa experimentatului său coechipier, britanicul Lewis Hamilton, de şapte ori campion mondial.

Această sesiune de noapte este singura reprezentativă pentru condiţiile în care vor avea loc calificările de sâmbătă şi cursa de duminică.

Marele Premiu de la Singapore se desfăşoară noaptea pentru a maximiza numărul de telespectatori europeni din cauza diferenţei de fus orar, dar şi pentru a limita efectele căldurii asupra piloţilor.

Joi, FIA a emis pentru prima dată alerta de căldură, deoarece pentru cursa de duminică seara sunt aşteptate temperaturi de peste 31°C.

Introdusă după Marele Premiu al Qatarului din 2023, când mai mulţi piloţi au trebuit să primească tratament după ce au suferit din cauza căldurii, această regulă le permite să poarte veste răcoritoare speciale în timpul cursei.

Norris s-a apropiat la 25 de puncte de Piastri, în timp ce Verstappen, cu victorii consecutive la Monza şi Baku, este la 69 de puncte, înaintea ultimelor şapte curse, care pun la bătaie 199 de puncte. Olandezul nu are însă nicio victorie pe circuitul Marina Bay.

McLaren are nevoie doar de 13 puncte pentru a-şi asigura titlul mondial la constructori.

Timpii din a doua sesiune de antrenamente libere în Marele Premiu al Singapore:

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:30.714 (19 tururi)

2. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.846 (19)

3. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:30.857 (19)

4. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:30.877 (19)

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:31.197 (18)

6. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:31.222 (18)

7. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:31.298 (19)

8. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:31.299 (20)

9. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:31.466 (18)

10. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:31.491 (17)

11. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:31.708 (18)

12. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:31.711 (18)

13. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:32.060 (19)

14. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:32.069 (19)

15. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:32.319 (19)

16. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault) 1:32.458 (20)

17. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.645 (10)

18. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:32.719 (18)

19. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:33.139 (20)

20. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:33.231 (6)