Formula 1: Filme și seriale care să te țină ocupat până la Marele Premiu din Miami din 1-4 mai

De la blockbustere premiate la drame care te vor ține în suspans există o mulțime de opțiuni pentru a te distra în fața televizorului până la Marele Premiu din Miami (1-4 mai).

Odată cu pauza din aprilie, fanii vor fi nerăbdători să vadă mașinile din nou pe pistă. Dar, între timp, există o mulțime de filme și seriale TV cu tematică de F1 pentru ca fanii să își poată satisface doza de motorsport pe marele ecran, recomandate de Formula 1.

De la blockbustere premiate și filme atemporale, la drame care te vor ține în suspans și seriale documentare fascinante, există o mulțime de opțiuni pentru a te distra în fața televizorului până la Marele Premiu din Miami (1-4 mai).

Filme

F1 Filmul

Nu putem vorbi despre filme de Formula 1 fără să vorbim despre filmul premiat cu BAFTA și Oscar, F1 The Movie. Cu Brad Pitt în rolul carismaticului Sonny Hayes și Damson Idris în rolul ambițiosului debutant Joshua Pearce în rolurile principale, filmul urmărește APXGP, o echipă de F1 care se luptă împotriva desființării.

Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, a fost producătorul filmului, iar acesta prezintă mulți piloți actuali de F1, filmările având loc în weekendurile de curse din 2023 și 2024 pe circuite precum Suzuka, Silverstone și Yas Marina. Centrul Tehnologic McLaren a devenit chiar și sediul APXGP în timpul filmărilor.

Filmul este o capodoperă a cinematografiei, avându-l ca autor pe premiatul Claudio Miranda, iar filmul a câștigat și premiul Oscar pentru cel mai bun sunet în 2026.

Rush

Rivalitatea dintre Niki Lauda de la Ferrari și James Hunt de la McLaren este, fără îndoială, una dintre cele mai memorabile din istoria Formulei 1. Anul acesta a marcat cea de-a 50-a aniversare a acelui sezon de neuitat, imortalizat în filmul din 2013, „Rush”.

Cu Daniel Bruhl și Chris Hemsworth în rolurile principale Lauda și Hunt, filmul clasic spune o poveste despre risc, curse și rivalitate, toate surprinse într-o estetică foarte elegantă, specifică anilor 1970.

The Seat

Lansat pe Netflix în 2025, The Seat este un film documentar care spune povestea lui Kimi Antonelli, o tânără minune fără experiență, în vârstă de 18 ani, despre care se așteaptă să-i ia locul legendei Mercedes, Hamilton.

Filmul oferă o perspectivă excelentă asupra realităților politicii echipelor și piloților, inclusiv negocierile private dintre directorul echipei, Toto Wolff, Antonelli și inginerii din cadrul echipei. Fiind cel mai tânăr lider de campionat din istoria Formulei 1, ascensiunea italianului face ca acest documentar să fie deosebit de captivant, deoarece oferă o privire din culisele pregătirilor intense cu care s-a confruntat Antonelli.

Ferrari

Ferrari este unul dintre cele mai cunoscute nume din motorsport, dar a existat o perioadă în care Enzo Ferrari s-a confruntat cu ruina financiară. În 1957, a riscat totul înscriind Scuderia Ferrari în emblematica cursă Mille Miglia.

Filmul Ferrari din 2023, cu Adam Driver și Penelope Cruz în rolurile principale, explorează acest moment crucial, concentrându-se pe dificultățile Ferrari de a trece de la pilot de curse la antreprenor și, în cele din urmă, pe modul în care producătorul a devenit forța pe care o cunoaștem și o iubim astăzi.

Schumacher

Produs în cooperare cu familia lui Michael Schumacher, acest film documentar disponibil pe Netflix surprinde ascensiunea lui Schumacher în F1 și dominația Ferrari la începutul anilor 2000.

Documentarul folosește imagini inedite, precum și interviuri cu câteva fețe foarte familiare, inclusiv Sebastian Vettel și Flavio Briatore.

McLaren

Acoperind viața pilotului de curse neozeelandez Bruce McLaren și eforturile sale de a înființa o nouă echipă de F1, McLaren este un film documentar sportiv din 2017, care îi are în distribuție și pe foștii campioni mondiali Emerson Fittipaldi și Mario Andretti

Folosind imagini de arhivă, interviuri și reconstituiri impresionante, filmul prezintă cum echipa și moștenirea neozeelandezului au dăinuit chiar și după moartea sa prematură, trasând parcursul de la înființarea lor la sfârșitul anilor '60 până la numeroasele campionate care au urmat.

Grand Prix

Înainte de F1 The Movie, a existat Grand Prix. Lansat în 1966, drama de Formula 1 este acum un clasic, urmărind patru piloți fictivi de-a lungul unei versiuni dramatizate a sezonului din 1966. Implică mulți piloți celebri, inclusiv Jim Clark și Juan Manuel Fangio, și, la fel ca omologul său modern, a fost filmată în timpul weekendurilor reale de Grand Prix.

Filmul a fost bine primit la vremea respectivă, devenind unul dintre cele mai încasate filme din 1966 și chiar a câștigat trei premii Oscar.

Cars 2

Un film clasic de familie, Cars 2 poate că nu este un film de curse exclusiv, dar există o mulțime de referințe la Formula 1. Primul film atinge pe scurt F1, prin vocile lui Andretti și Schumacher, dar continuarea se bazează complet pe ea. Rivalul lui Lightning McQueen, Francesco Bernoulli, o mașină de curse italiană, concurează în „Formula Racing”.

Mai multe figuri din F1 dau voci personajelor din diferite dublaje internaționale, inclusiv Fernando Alonso, Vettel și Juan Pablo Montoya.

Uppity: Povestea lui Willy T. Ribbs

Dacă nu ați auzit niciodată de Willy T. Ribbs, acesta este un documentar fără menajamente. Ribbs este primul bărbat de culoare care a condus vreodată o mașină de F1 și primul pilot afro-american care s-a calificat la Indianapolis 500. Filmul face o treabă incredibilă în a prezenta un pilot sfidător care a contestat barierele rasiale și a ajuns la proeminență împotriva tuturor obstacolelor.

Seriale

Drive to Survive

Puține seriale au schimbat peisajul F1 precum Drive to Survive. Această serie de neuitat oferă o privire din culisele vieții în vârful sportului cu motor, ceva rar întâlnit până acum.

De la lansarea sa în 2019, a devenit un favorit atât printre fanii înrăiți, cât și printre cei ocazionali, datorită accesului fără precedent pe care îl oferă. De la luptele la mijlocul terenului, plecările piloților și negocierile de contracte, documentarul a surprins natura solicitantă a unui sezon de F1 în timp real. A inspirat chiar și emisiuni similare în golf, tenis și ciclism.

Senna

Senna este un miniserial biografic brazilian din 2024, difuzat pe Netflix, creat în colaborare cu familia legendarului Ayrton Senna.

Serialul urmărește viața triplului campion mondial, de la începuturile sale în karting până la moartea sa prematură la Marele Premiu de la San Marino din 1994, evidențiind totodată relațiile personale ale legendei, faimoasa rivalitate cu Alain Prost și relația complicată cu presa.

F1: The Academy

Serialul documentar prezintă viețile a 15 tinere pilot de curse care concurează în seria exclusiv feminină 2024: F1 ACADEMY.

Serialul a fost produs de compania de producție a lui Reese Witherspoon, Hello Sunshine, și prezintă suișurile, coborâșurile și realitățile vieții femeii în motorsport. Piloții se confruntă cu așteptările presei, sponsorizările și presiunea de a reuși. ​

Brawn: Povestea imposibilă a Formulei 1

O poveste clasică despre outsideri, Brawn: Povestea imposibilă a Formulei 1 spune povestea remarcabilă a echipei Brawn GP și a triumfului lor șocant la Campionatul Constructorilor și Piloților. Serialul îi prezintă pe campionul din 2009, Jenson Button, alături de actorul Keanu Reeves, care produce emisiunea.

Ceea ce diferențiază documentarul Disney este dinamica dintre Button și Reeves: accentul este pus pe povestire, mai degrabă decât pe simpla descriere a cursei. Este o poveste plină de adrenalină, emoționantă pe alocuri și, în cele din urmă, o poveste despre învingerea așteptărilor.