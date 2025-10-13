Formula 1: Fostul pilot Jean Alesi scoate la licitaţie modelul unic al monopostului Ferrari F92A din 1992. "Locul lui este pe circuit"

Fostul pilot este preşedintele circuitului automobilistic Paul-Ricard. Foto: Getty Images

Fostul pilot francez de Formula 1 Jean Alesi a anunţat că va scoate la licitaţie unul din monoposturile sale, un Ferrari F92A din 1992, model unic estimat "între trei şi patru milioane de euro", a anunţat luni casa de licitaţii Artcurial, citată de AFP. "Locul lui este pe un circuit. Am decis să-l scot la licitaţie pentru ca un pasionat să-i redea din nou strălucirea de legendă cu motor V12", a spus Alesi, potrivit Agerpres.



Monopostul roşu, în perfectă stare de funcţionare, dotat cu un motor V12 de 750 de cai, a fost oferit pilotului de Scuderia la finalul sezonului 1992, când Alesi s-a clasat pe locul 7 în Campionatul Mondial câştigat de britanicul Nigel Mansell (Williams-Renault). Maşina se afla în sala de sport din oraşul fostului pilot, Avignon.



"La ultimul Mare Premiu de la Monza, am avut plăcerea de a prelua volanul monopostului meu Ferrari din 1995, echipat şi el cu un V12 cu acel sunet caracteristic. Dar revenind acasă şi văzând Ferrari-ul meu F92A din 1992 garat în sala de sport, m-a convins că locul lui este pe un circuit. Am decis să-l scot la licitaţie pentru ca un pasionat să-i redea din nou strălucirea de legendă cu motor V12. Maşina va fi înlocuită la mine acasă de primul meu Tyrrell de Formula 1 din cariera mea, pe care am încă şansa să-l deţin", a spus Alesi.



Jean Alesi, în vârstă de 61 de ani, a disputat 184 de Grand Prix-uri, obţinând victoria în Marele Premiu al Canadei din 1995 sub culorile Scuderiei, pentru care a pilotat cinci sezoane (1991-1995). Fostul pilot este preşedintele circuitului automobilistic Paul-Ricard.



"Maşina este estimată între trei şi patru milioane de euro, iar piaţa va decide preţul său", a subliniat Matthieu Lamoure, preşedintele Artcurial Motorcars.