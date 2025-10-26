Formula 1: Lando Norris pleacă din pole position în Marele Premiu al Mexicului. Ferrari porneşte cu Leclerc şi Hamilton din P2 şi P3

Lando Norris va fi urmat de Charles Leclerc şi Lewis Hamilton în Marele Premiu al Mexicului. Foto: Getty Images

Lando Norris a obţinut pole positon-ul în calificările pentru Marele Premiu al Mexicului, fiind cronometrat cu un timp de 1:15.586. Colegul său, liderul campionatului piloţilor la momentul actual, Oscar Piastri, va porni de pe locul 8. Leclerc a reuşit să obţină P2-ul sâmbătă noapte, cu un timp de 1:15.848, iar Lewis Hamilton va porni din P3, cu un timp de 1:15.938.

Lando Norris, care se află acum la doar 14 puncte distanţă de Oscar Piastri în campionatul piloţilor, va pleca din pole position în această seară, având şansa să preia primul loc din clasament. Marele Premiu al Mexicului începe la ora 22:00, şi se poate vedea în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Max Verstappen a terminat sesiunea pe locul 5, în timp ce Ferrari a obţinut un rezultat care le oferă speranţă fanilor: Leclerc P2 şi Hamilton P3.

Astfel, grila de start pentru Marele Premiu al Mexicului este următoarea:

P1/2 - Lando Norris/Charles Leclerc

P3/4 - Lewis Hamilton/George Russell

P5/6 - Max Verstappen/Kimi Antonelli

P7/8 - Carlos Sainz/Oscar Piastri

P9/10 - Isack Hadjar/Oliver Bearman

P11/12 - Yuki Tsunoda/Esteban Ocon

P13/14 - Niko Hulkenberg/Fernando Alonso

P15/16 - Liam Lawson/Gabriel Bortoleto

P17/18 - Alexander Albon/Pierre Gasly

P19/20 - Lance Stroll/Franco Colapinto