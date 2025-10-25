Formula 1: Tot ce trebuie să ştii înainte de Marele Premiu al Mexicului

Primul Mare Premiu a avut loc în 1963. Foto: Getty Images

Formula 1 ajunge, în acest weekend, la Autódromo Hermanos Rodríguez pentru etapa a 20-a din calendarul sezonului 2025 – Marele Premiu al Mexicului. Cu doar cinci etape rămase din sezonul actual, dintre care două weekend-uri cu Sprint, Max Verstappen este acum la 40 de puncte de Piastri în campionatul piloţilor, reducând considerabil distanţa până la titlu, scrie Formula 1.

Duminică, 26 octombrie, de la ora 00:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu, pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY. De la 22:00, cursa se va vedea în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY.

Statistici vitale

Primul Mare Premiu a avut loc în 1963;

Lungimea pistei este de 4,304 km;

Recordul pe tur a fost stabilit de Valterii Bottas în 2021, cronometrat în monopostul Mercedes cu 1:17.774;

Cele mai multe pole position-uri le deţine Jim Clark (4), iar cele mai multe victorii Max Verstappen (5);

Reducerea cu 20% a presiunii aerului aproximativ 2.200 de metri deasupra nivelului mării face ca Mexicul să dețină recordul pentru cea mai mare viteză maximă din Formula 1. În cursa din 2016, Valtteri Bottas a stabilit cea mai rapidă viteză maximă din istoria F1 – 231,46 mph (372,3 km/h) , însă datele de telemetrie Williams au indicat chiar 231,96 mph (373,0 km/h) înainte de frânarea pentru virajul 1;

Distanţa până la punctul de frânare din virajul 1 este de 830 de metri;

În 2024, un total de 91 de depăşiri au fost efectuate pe circuit;

Probabilitate ca Safety Car-ul să apară este de 43%, în timp ce probabilitatea pentru Virtual Safety Car este de 71% (Din ultimele şapte curse din Mexic);

Timp pierdut la boxe este de aproximativ 21,9 secunde.

Ce spun experţii

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1 şi analist sportiv, spune că pe circuitul din Mexic "rulezi la maximum din cauza aerului rarefiat. Mașina pare mereu instabilă și la limită".

"Autódromo Hermanos Rodríguez are o forță de apăsare redusă (N.r. - downforce), dar aici, în Mexico City, rulezi la maximum din cauza aerului rarefiat. Mașina pare mereu instabilă și la limită. Zonele mari de frânare sunt dificile în prima jumătate a turului, iar în sectorul din mijloc este mereu slabă din cauza lipsei de apăsare aerodinamică. Trebuie să calculezi atent cât de mult poți tăia bordurile – dacă exagerezi, poți dezechilibra mașina.

Ultimul sector e complicat și pare extrem de lent în zona stadionului. Penultima curbă, aparent simplă, este de fapt una dintre cele mai dificile, cu aderență redusă și zidul foarte aproape. Nivelul general de aderență este scăzut, iar mașina pare stângace la viteze mici. Totuși, atmosfera de aici, în Mexic, este fantastică – o adevărată emoție", spune el.

Ultimii cinci piloți care au plecat din pole position la Marele Premiu al Mexicului

2024 – Carlos Sainz (Ferrari)

2023 – Charles Leclerc (Ferrari)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari / Leclerc a plecat din pole chiar dacă Max Verstappen a stabilit cel mai rapid timp în calificări, deoarece olandezul a fost penalizat cu trei poziții pentru nerespectarea steagului galben)

Ultimii cinci câștigători ai Marelui Premiu al Mexicului

2024 – Carlos Sainz (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Anvelope și strategie

Așa cum s-a întâmplat la Austin weekendul trecut, pentru runda din Mexic există din nou o modificare în selecția compușilor de anvelope. Pneurile medium şi soft rămân cu compuşii C4 şi C5, însă cele hard vor avea C2, arată previzualizarea Pirelli.

"Pneurile medium și soft rămân C4 și C5, ca în 2024, dar pneurile hard vor fi acum C2. Pentru pista din Mexico City, aceasta este o alegere conservatoare, cu o diferență considerabilă de timp pe tur și aderență redusă.

Anul trecut, pneurile soft au fost folosite aproape exclusiv în calificări și, în cursă, doar pentru cel mai rapid tur. Acum, situația s-ar putea schimba: avantajul oferit de C4 și C5 ar putea determina echipele să planifice o strategie bazată pe aceste compuși.

Totuși, acest lucru implică riscul unei a doua opriri la boxe din cauza degradării. Cei care aleg C2 pot gestiona mai confortabil un stint mai lung, cu o singură oprire, dar cu performanță mai scăzută.

Aerul rarefiat la altitudine scade forța aerodinamică, ceea ce duce la granulația pneurilor, deja accentuată de aderența scăzută a pistei. Va fi interesant de urmărit dacă noii compuși, mai rezistenți la acest fenomen, vor ajuta echipele să mențină performanța", notează Pirelli.

Forma actuală a echipelor

Bătălia pentru campionatul piloților s-a intensificat după cursa de la Austin. Avansul lui Oscar Piastri (McLaren) față de coechipierul său Lando Norris s-a redus la doar 14 puncte, după un weekend dificil pentru echipă, marcat de un dublu abandon în sprintul de sâmbătă.

Între timp, Max Verstappen (Red Bull) este acum la 40 de puncte de Piastri, continuându-și forma excelentă: a câștigat Sprintul și apoi Marele Premiu al SUA. Cu cinci etape rămase, inclusiv două Sprinturi, Verstappen a spus că "există o șansă" de a câștiga al cincilea titlu mondial consecutiv, subliniind că el și echipa "trebuie să livreze până la finalul anului".

Andrea Stella, șeful McLaren, a declarat că "rezultatul titlului este în mâinile noastre", iar echipa speră la un weekend puternic în Mexico City.

În spatele lor, Mercedes și Ferrari luptă pentru locul doi în clasamentul constructorilor. Scuderia va încerca să continue forma bună de la Austin, unde Charles Leclerc a terminat pe podium, în timp ce Red Bull este la doar câteva puncte în spatele echipei italiene, aflate pe locul patru.

Williams rămâne pe un loc cinci solid, dar lupta din zona de mijloc este strânsă – doar 23 de puncte separă echipele dintre locurile 6 și 9. Racing Bulls conduce în prezent acest grup, în timp ce Alpine, aflată pe locul 10, caută o revenire după incidentul din SUA, când Franco Colapinto a ignorat ordinul de echipă de a rămâne în spatele lui Pierre Gasly.

Moment emblematic

Primul tur al Marelui Premiu al Mexicului din 2017 a fost unul plin de evenimente. Sebastian Vettel (Ferrari) a plecat din pole position, în fața lui Max Verstappen (Red Bull) și a rivalului la titlu, Lewis Hamilton (Mercedes).

Imediat după stingerea luminilor, Verstappen l-a depășit pe Vettel în al doilea viraj, iar Hamilton a profitat pentru a-l ataca pe german. La intrarea în virajul trei, Vettel a atins pneul spate dreapta al lui Verstappen și, ulterior, a lovit și roata spate dreapta a lui Hamilton.

Vettel a fost nevoit să intre la boxe pentru a schimba aripa față, iar Hamilton a suferit o pană – cei doi pretendenți la titlu au căzut pe pozițiile 19 și 20.

Cu Verstappen conducând cursa spre victorie, Vettel a reușit să recupereze până pe locul patru, iar Hamilton, clasându-se pe locul nouă, și-a asigurat titlul mondial al piloților din 2017.