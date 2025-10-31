Jenson Button se retrage din motorsport după cursa de 8 ore din Bahrain. "Familia e prioritară. Am ratat multe în ultimii doi ani"

Jenson Button, fostul campion mondial de F1, a anunţat că următoarea cursă de 8 ore de la Bahrain, din Campionatul Mondial de Anduranţă, va fi ultima din cariera sa profesională. Button și-a făcut debutul în Formula 1 în anul 2000, alături de echipa Williams, înainte de a aduna 306 starturi – devenind astfel al șaselea cel mai experimentat pilot din istoria sportului. De-a lungul carierei, britanicul a obținut 15 victorii, 50 de podiumuri și 8 pole position-uri, scrie F1.

Momentul de glorie al carierei sale rămâne sezonul 2009, când, la volanul monopostului Brawn GP, a câștigat titlul mondial. Povestea echipei a fost una de basm: Brawn GP s-a născut din cenușa fostei echipe Honda și a reușit să cucerească ambele campionate în singura sa campanie de Formula 1.

După retragerea din Formula 1 la finalul sezonului 2016 – cu o scurtă revenire de o cursă în 2017 – Button a continuat să concureze în mai multe categorii: Super GT, curse de mașini sport, Extreme E și a bifat trei participări la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans.

În ultimii doi ani, pilotul britanic de 45 de ani a evoluat în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC). Acum, el a anunțat că etapa de 8 ore din Bahrain, programată pe 8 noiembrie, va fi ultima cursă din cariera sa de pilot profesionist, dorind să se concentreze pe alte proiecte și să petreacă mai mult timp cu familia sa.

"Aceasta va fi ultima mea cursă. Întotdeauna mi-a plăcut Bahrainul, cred că este un circuit foarte plăcut și intenționez să mă bucur de fiecare moment, pentru că acesta va fi sfârșitul carierei mele de pilot profesionist. M-am bucurat enorm de timpul petrecut cu echipa Jota în WEC, dar viața mea a devenit mult prea aglomerată. Nu ar fi corect față de echipă sau față de mine să continui în 2026, știind că nu aș putea să mă dedic complet" , a declarat Button pentru BBC Radio Somerset.

Button a adăugat că familia sa este acum prioritatea principală.

"Copiii mei au patru și șase ani. Când ești plecat câte o săptămână, pierzi atât de multe momente, iar acel timp nu se mai recuperează. Am ratat multe în ultimii doi ani, lucru pe care îl acceptam, dar nu mai sunt dispus să trec prin asta încă un sezon", a mărturisit el.

Deși se retrage din competițiile profesioniste, Button nu intenționează să renunțe complet la volan. El plănuiește să continue să participe ocazional la curse cu mașinile sale clasice, doar pentru plăcerea de a pilota.

"Am câteva mașini clasice cu care ador să concurez, iar pentru mine este ceva special – sunt mașinile mele și îmi place partea mecanică. Este o experiență total diferită față de WEC sau F1: ești conectat direct la mașină, simți fiecare mișcare, trebuie să schimbi vitezele corect, fără ajutor aerodinamic – totul e mecanic. Asta îmi oferă o satisfacție unică", a spus el.