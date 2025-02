Maşina Ferrari 355 GTS a lui Michael Schumacher a fost scoasă la licitaţie. Era mașina lui de serviciu

Folosită de campionul Michael Schumacher, în anii săi ca pilot la Scuderia, Maşina Ferrari F355 GTS are o combinație de culori neobișnuită și a fost configurată chiar de el. Sursa foto: Hepta

Maşina Ferrari F355 GTS din 1996, care a aparținut lui Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial, a fost scoasă la licitație de Sotheby's la Paris. A fost livrată pilotului german în 1996, ca un cadou de bun venit la Maranello.

Folosită de campionul german în anii săi ca pilot la Scuderia Ferrari, maşina are o combinație de culori neobișnuită și, în baza acestui exemplar, a fost creată și o versiune model.

Cu interior din piele crem și cutie de viteze manuală cu șase trepte de vizetă, această bijuterie pe 4 roţi a fost configurată chiar de campion, relatează Corriere della Sera.

Se pare că F355 a fost folosit mai ales în Monaco şi s-a aflat în grija reprezentanței oficiale Ferrari din Principat, care s-a ocupat de întreținere. Au mai fost doi proprietari, primul în 2002, francezul Pierre Valentin și al doilea , care l-a cumpărat în 2004 în cadrul unei licitații cu ocazia Grand Prix-ului de la Monaco şi care locuiește în schimb în Belgia. Acesta l-a condus direct de la locul licitației până acasă.



Cu puțin timp înainte de a fi scoasă la licitație, maşina s-a reunit pentru scurt timp cu celebrul său prim proprietar, căruia i s-a cerut să semneze spătarul scaunului de la șofer, care este unul dintre elementele care distinge acest exemplar.

Ferrari F355 a câștigat premiul Best of Show și chiar au fost create modele la scară de 1:43 în "colecția Michael Schumacher" dedicată mașinilor deținute de campion. A primit certificarea de originalitate Ferrari Classice în 2020. În prezent are 47.500 km, iar înainte de 2004 motorul original a fost înlocuit cu unul nou.

Cele mai recente lucrări de întreținere datează din septembrie anul trecut și au inclus instalarea unui nou parbriz, plăcuțe de frână spate noi, curele de distribuție, bujii, o nouă baterie și refacerea planșei de bord. Pe scurt, un F355 recondiționat, cu o combinație de culori neobișnuită și care l-a avut ca prim proprietar pe unul dintre cei mai mari campioni din istoria Formulei 1.