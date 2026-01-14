România, în drum spre F1: Zoe Florescu Potolea, inclusă în programul „More Than Equal”. David Cosma Cristofor a semnat cu Prema Racing

Colaj foto: davidcosmacristofor13_ și zoe_florescu_potolea / Instagram

Programul internațional de motorsport „More Than Equal” a anunțat includerea pilotului româno-american, Zoe Florescu Potolea, în structura sa de dezvoltare, ca parte a misiunii de a identifica și forma prima femeie campioană mondială de Formula 1, scrie Eurosport. Separat, David Cosma Cristofor a semnat cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4, care a format piloți precum Charles Leclerc, Oscar Piastri sau Mick Schumacher, scrie Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

Selecția lui Zoe a avut loc în urma unui proces riguros de evaluare a talentelor, bazat pe analiză de date și criterii de performanță, iar sprijinul oferit de program îi va permite să concureze și să se dezvolte în Formula 4, beneficiind de suport tehnic, fizic și mental personalizat.

Zoe Florescu Potolea s-a remarcat anterior în kartingul internațional de elită, unde a concurat constant la cel mai înalt nivel, inclusiv în Campionatele Europene și Mondiale FIA.

Câștigătoare a programului FIA "Girls on Track – Rising Stars", Zoe Florescu a făcut pasul în categoria de top KZ2 shifter alături de echipa de uzină Birel ART, obținând podiumuri în competiții din Italia și clasându-se pe locul 29 la nivel mondial în Clasamentul Internațional FIA Karting 2025, fiind astfel singura femeie din această categorie extrem de competitivă.

În 2025, Zoe a confirmat potențialul său și în monoposturi, participând la F1 "Academy Rookie Test" pe circuitul Navarra. Ea a concurat alături de echipa Campos Racing, la volanul unei mașini din programul Red Bull F1 Academy, și a încheiat testul pe locul 8 la general (al 8-lea timp overall), într-un pluton foarte competitiv.

Programul „More Than Equal” a fost fondat de antreprenorul și filantropul Karel Komárek și de fostul pilot de Formula 1 David Coulthard. Komárek este fondatorul grupului de investiții KKCG, iar compania sa, Allwyn, este partener oficial al Campionatului Mondial de Formula 1. Totodată, Allwyn și Avenga colaborează cu echipa McLaren Formula 1.

"Este frumos să ai alături oameni care visează, într-un fel, la aceleași lucruri ca tine și care vor să se afirme la fel de mult ca tine. Unul dintre cele mai importante lucruri este, sincer, să crezi că poți reuși sau să crezi că este loc pentru tine în acest sport foarte greu, acolo in top", a spus Zoe.

David Cosma Cristofor a semnat cu Prema Racing din Formula 4

La numai 16 ani, David Cosma Cristofor a intrat oficial într-o ligă în care accesul este aproape imposibil. Datorită talentului uriaș pe care îl are, a potențialului și a rezultatelor sale, pilotul bucureștean a reușit o performanță extraordinară, semnând luni cu Prema Racing, cea mai puternică echipă de Formula 4 și una dintre cele mai respectate structuri din motorsportul mondial, scrie Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS).

Prema Racing este echipa care a format și lansat piloți precum Charles Leclerc, Oscar Piastri, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Esteban Ocon sau Andrea Kimi Antonelli (care are și o relație strânsă de prietenie cu David, din perioada în care concurau la karting), lucrând constant în paralel cu academiile de Formula 1. Sunt echipe unde un loc pare imposibil de obținut, iar Prema Racing este una dintre ele, subliniază FRAS. David Cosma Cristofor nu se află la început de drum în Formula 4. Evoluțiile sale din ultimele sezoane au arătat un progres constant, o adaptare rapidă la contexte diferite și capacitatea de a performa într-un pluton extrem de strâns, unde diferențele se măsoară adesea în zecimi sau chiar sutimi de secundă. Tocmai această consistență este criteriul esențial pe care echipele de top îl urmăresc atunci când își aleg piloții pentru programele lor, adaugă Automobil Clubul Român. În acest context, semnarea cu Prema Racing vine ca o recunoaștere a parcursului său și, în același timp, ca o oportunitate importantă de a continua dezvoltarea într-un mediu profesionist, exigent și orientat exclusiv spre performanță.