Smart Urban Mobility: Analiza sezonului de Formula 1. Comentatorii din universul Antena au explicat de ce trebuie urmărite cursele . Foto: Getty Images

Evenimentul Smart Urban Mobility a abordat, miercuri, şi subiectul actualului sezon de Formula 1, pentru că sportul are şi el un rol important. Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, comentatorii curselor din F1, au explicat de ce telespectatorii trebuie să urmărească, la Antena 3 CNN, Marele Premiu din SUA, în 19 octombrie.

"Oamenii trebuie să se uite pentru că se întâmplă lupte pe circuit, pentru că sunt intrigi. Este şi despre cine e în stare să facă managementul întregii echipe. Ce fac piloţii este fenomenal. Vorbim de 4-5 kg pierdute în timpul unei curse. Sunt 24 de curse pe an, plus alte angajamente faţă de sponsori. Se dedică acestui sport. Ce reușesc ei pe circuit este neomenesc", a afirmat Cătălin Ghigea.

"Mă uit la Formula 1 pentru că este felul meu de a fi, de 30 şi ceva de ani", a adăugat şi Antal Putinică.

Urmează cursa din SUA

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km), potrivit Agerpres. McLaren a obținut titlul în campionatul constructorilor.

Australianul Oscar Piastri (McLaren), clasat pe locul al patrulea duminică, a rămas în fotoliul de lider al clasamentului general al piloţilor, cu un avans de 22 de puncte faţă de coechipierul său Lando Norris, cu şase etape înainte de finalul sezonului. Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziţia a treia, la 69 de puncte.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfăşura pe 19 octombrie la Austin (Texas).