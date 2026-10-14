Pierderile de aer comprimat: una dintre cele mai ignorate surse de cost

Descoperă cum ajută detectoarele ultrasonice la identificarea precisă a scurgerilor, estimarea pierderilor financiare și prioritizarea intervențiilor de mentenanță pentru creșterea eficienței energetice. Sursa foto: shutterstock.ro

Într-o fabrică cu o rețea extinsă de aer comprimat, o conexiune slăbită sau o microfisură la nivelul unei conducte poate genera o pierdere constantă, fără ca aceasta să fie ușor de observat de către operatorii care trec zilnic prin acea zonă. Costul se acumulează lună de lună, direct în factura de energie, fără să apară ca o cheltuială care să atragă atenția cuiva din departamentul tehnic.

De ce rămân aceste pierderi una dintre cele mai ignorate surse de cost dintr-o fabrică, în ciuda impactului lor financiar real? Este vorba de natura pierderilor în sine, greu de detectat fără echipament specializat, dar și de lipsa unei proceduri clare de verificare periodică a rețelei. Iată de ce aceste pierderi trec adesea neobservate și ce poate fi făcut pentru a le identifica la timp.

Cât costă, de fapt, o pierdere invizibilă?

Aerul comprimat rămâne una dintre cele mai costisitoare forme de energie folosite în producție, iar procentul de aer pierdut prin rețea poate ajunge, în multe instalații, până la 30% din volumul total generat de compresor. Această cifră surprinde adesea echipele tehnice, pentru că nu există un semnal vizibil care să indice amploarea reală a problemei.

O singură pierdere de dimensiuni moderate, de aproximativ 100 litri pe minut, poate genera un cost anual de mii de euro, calculat exclusiv din energia consumată de compresor pentru a compensa aerul pierdut. Multiplicat pe zeci de puncte de scurgere posibile într-o instalație extinsă, impactul financiar total poate depăși cu mult bugetul alocat pentru întreținerea rețelei. În multe fabrici, acest cost cumulat rămâne complet invizibil în rapoartele financiare.

Localizarea exactă a pierderilor direct în teren

Un detector de pierderi de aer comprimat de la ifm reunește mai multe funcții într-un singur echipament portabil:

· microfoane ultrasonice multiple, pentru detectarea pierderilor chiar și în medii industriale zgomotoase;

· cameră integrată, pentru identificarea vizuală rapidă a punctului exact al scurgerii;

· măsurare automată a distanței, pentru o localizare precisă fără estimări manuale;

· afișaj tactil, pentru vizualizarea imediată a rezultatului scanării, fără procesare ulterioară a datelor.

Această abordare mută procesul de detectare dintr-o presupunere generală bazată pe consumul total al instalației într-o localizare punctuală, care poate fi verificată direct la fața locului, în timpul unei runde normale de inspecție.

De ce aceste pierderi rămân nedetectate atât de mult timp?

Câteva motive concrete explică de ce aceste pierderi scapă verificărilor obișnuite:

· se produc la frecvențe ultrasonice, dincolo de pragul auzului uman, imposibil de sesizat prin verificare auditivă simplă;

· zgomotul de fond dintr-o hală industrială activă poate masca și scurgerile care, teoretic, s-ar auzi la o intensitate mai mare;

· fără un instrument dedicat, singurul semnal disponibil rămâne consumul agregat de aer comprimat la nivelul întregii instalații, o informație prea generală.

Această lipsă de precizie descurajează adesea echipele tehnice să investigheze activ, în lipsa unui punct de plecare clar pentru verificare. Rezultatul este faptul că pierderile mici se acumulează treptat, ani la rând, fără ca vreo procedură internă să le semnaleze explicit ca prioritate de mentenanță.

Raportare simplificată pentru audituri de eficiență energetică

Dincolo de identificarea punctuală a unei pierderi, datele înregistrate pot fi transferate către un software dedicat de raportare, care simplifică documentația necesară pentru un audit energetic sau pentru conformitatea cu standardul ISO 50001. Fiecare scanare poate fi salvată digital, împreună cu estimarea costului anual asociat pierderii identificate.

Această digitalizare a procesului elimină nevoia unor note manuale separate pentru fiecare punct verificat, iar informația rămâne disponibilă într-un format ușor de centralizat pentru rapoartele periodice de eficiență energetică.

De la detectare la prioritizarea intervențiilor

O listă de pierderi identificate, fiecare cu un cost anual estimat, îi permite echipei tehnice să prioritizeze reparațiile în funcție de impactul financiar real, și nu de ordinea în care au fost descoperite. O pierdere cu un cost anual ridicat poate justifica o intervenție imediată, în timp ce una minoră poate fi programată împreună cu alte lucrări de mentenanță.

Această prioritizare bazată pe date concrete reduce riscul ca resursele limitate ale echipei de mentenanță să fie alocate pe baza unor estimări subiective, mai degrabă decât pe impactul financiar real al fiecărei pierderi.

Pierderile de aer comprimat rămân o sursă de cost ignorată tocmai pentru că sunt greu de observat fără echipamentul potrivit, nu pentru că impactul lor financiar ar fi neglijabil. Identificarea lor sistematică, urmată de o raportare clară și de o prioritizare a intervențiilor pe baza costurilor reale, transformă o problemă invizibilă într-un plan concret de reducere a cheltuielilor operaționale.