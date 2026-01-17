A apărut gadgetul care te ajută să scapi de dependența de telefon. Cât costă și cum funcționează

Brick este un gadget de 59 de dolari care blochează aplicațiile de pe telefon. Foto: Getty Images

Tot mai mulți oameni recunosc că au pierdut controlul asupra timpului petrecut pe telefon, rămânând de-a dreptul captivi în aplicații precum TikTok, Instagram sau X. Clipuri scurte, tutoriale pe care nu le vor încerca niciodată și produse pe care nu le vor cumpăra le consumă ore întregi din viață, scrie Bussines Insider.

Pentru a scăpa de această dependență digitală, un utilizator a testat Brick, un gadget de 59 de dolari care blochează aplicațiile de pe telefon. Rezultatul? Spune că este singurul lucru care l-a ajutat cu adevărat să-și reducă timpul petrecut pe ecran.

O „cheie” fizică pentru un telefon fără distrageri

După ce rapoartele săptămânale de utilizare a telefonului au devenit alarmante, utilizatorul a încercat mai întâi soluțiile clasice: limite zilnice pentru rețelele sociale. Problema? Acestea pot fi dezactivate cu un singur click, ceea ce le face aproape inutile.

Aceeași frustrare i-a determinat pe TJ Driver și Zach Nasgowitz să creeze Brick, un mic dispozitiv magnetic, de aproximativ 5 centimetri, care blochează temporar aplicațiile alese. Poți păstra accesul la lucrurile esențiale – apeluri, mesaje, hărți – dar nu mai poți intra compulsiv pe rețelele sociale.

Ideea din spatele Brick este simplă: în loc să ai mereu la îndemână „cheia” care îți permite să te distragi, gadgetul te obligă să te ridici, să îl atingi fizic și să faci un efort conștient pentru a debloca aplicațiile.

Cum funcționează Brick

Instalarea este foarte ușoară. După descărcarea aplicației și crearea unui cont, utilizatorul își activează Brick atingând telefonul de dispozitiv. Un singur Brick poate fi folosit pentru mai multe telefoane.

Apoi, sunt create diferite „moduri”, fiecare blocând anumite aplicații. De exemplu, un mod numit „La muncă” poate bloca Facebook, Instagram, TikTok și X.

Blocarea se poate activa din aplicație sau prin atingerea telefonului de Brick, însă deblocarea se poate face doar fizic, atingând din nou gadgetul.

Schimbarea, aproape imediată

Chiar din prima zi, utilizatorul a realizat cât de dependent devenise de telefon. Spunea că îl ridica instinctiv de mai multe ori pe oră, doar pentru a verifica rețelele sociale.

A început să își activeze Brick în fiecare dimineață și să lase dispozitivul într-o altă cameră, pentru a nu fi tentat. Efectele au fost rapide: își ridica telefonul mult mai rar în timpul programului, se simțea mai puțin obosit și nu mai era bombardat de notificări.

Chiar și în weekend, când nu folosea Brick, și-a dat seama că obișnuința de a verifica TikTok și Instagram dispăruse aproape complet.

Deși recunoaște că mai are de lucru pentru a se desprinde complet de rețelele sociale, utilizatorul spune că Brick este un ajutor real în acest proces.