Acuzat că ar fi ascultat utilizatorii în secret, Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a închide procesul

Google a decis să ajungă la un acord după aproape șase ani de procese. Foto: Getty Images

Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv în care a fost acuzat că asistentul său vocal a înregistrat conversații private fără acordul utilizatorilor, scrie Cybernews.

Procesul are la bază fapte care datează din 2016. Reclamanții au susținut că gigantul tehnologic din Mountain View a înregistrat ilegal discuții purtate în locuințe, prin intermediul Google Assistant, și că aceste informații au fost ulterior folosite pentru afișarea de reclame personalizate.

În mod normal, Google Assistant se activează doar la comenzi vocale precum „Hey Google” sau „Okay Google”. Totuși, în anumite situații, sistemul ar fi interpretat greșit sunete sau cuvinte obișnuite și s-ar fi activat fără intenția utilizatorilor. Aceste declanșări accidentale sunt cunoscute drept „accepturi false”.

Potrivit acuzațiilor, nu doar că asistentul vocal ar fi „ascultat” conversații private, dar unele dintre înregistrări ar fi fost transmise și unor contractori terți, care le analizau.

Reclamanții au cerut instanței federale din Districtul de Nord al Californiei, divizia San Jose, să aprobe un acord preliminar în valoare de 68 de milioane de dolari. Suma acoperă despăgubirile pentru utilizatori, costurile administrative, taxele, onorariile avocaților și compensațiile. Avocații reclamanților vor primi aproximativ o treime din valoarea totală a acordului, adică peste 22 de milioane de dolari.

Pot beneficia de despăgubiri toți cei care au cumpărat un dispozitiv produs de Google, precum Google Home, Nest Hub sau un smartphone Pixel după 18 mai 2016 și ale căror conversații private au fost înregistrate sau analizate de terți. Valoarea despăgubirii va depinde de numărul de cereri depuse și este estimată între 18 și 56 de dolari pentru fiecare dispozitiv.

Google neagă orice încălcare a legii, dar a decis să ajungă la un acord după aproape șase ani de procese.

Înțelegerea trebuie încă aprobată de un judecător. O audiere preliminară este programată pentru 19 martie 2026. Dacă acordul va fi validat, utilizatorii eligibili vor fi anunțați prin e-mail și vor putea depune cereri de despăgubire.

Un caz similar a fost soluționat și de Apple, în decembrie 2024. Compania a fost acuzată că asistentul vocal Siri ar fi ascultat utilizatorii fără consimțământ și că datele ar fi fost folosite pentru publicitate personalizată. Apple a respins acuzațiile, dar a acceptat o înțelegere de 95 de milioane de dolari.