AI-ul care prinde hoți. Marea Britanie a recuperat 500 de milioane de lire sterline pierdute prin fraude

2 minute de citit Publicat la 09:48 24 Sep 2025 Modificat la 09:48 24 Sep 2025

Cele 480 de milioane de lire recuperate între aprilie 2024 și aprilie 2025 reprezintă cea mai mare sumă obținută vreodată într-un singur an de către echipele guvernamentale antifraudă. sursa foto: Getty

Un nou instrument de inteligență artificială, creat pentru a combate frauda, a ajutat guvernul britanic să recupereze aproape 500 de milioane de lire sterline în ultimul an, a dezvăluit BBC.

Peste o treime din suma recuperată are legătură cu fraude comise în timpul pandemiei de Covid-19, restul provenind din cereri ilegale pentru scutiri de taxe locale și din subînchirieri ilegale de locuințe sociale.

Executivul de la Londra urmează să anunțe că noul instrument AI, care a ajutat la identificarea fraudelor, va fi licențiat și altor state, inclusiv SUA și Australia.

Totuși, organizațiile pentru drepturi civile au criticat în trecut guvernul laburist pentru utilizarea inteligenței artificiale în lupta împotriva fraudei.

Potrivit Cabinet Office, cele 480 de milioane de lire recuperate între aprilie 2024 și aprilie 2025 reprezintă cea mai mare sumă obținută vreodată într-un singur an de către echipele guvernamentale antifraudă.

Miniștrii spun că economiile vor fi direcționate către angajarea de asistente medicale, profesori și polițiști.

Din suma totală, 186 milioane de lire au provenit din fraude asociate pandemiei de Covid-19.

Miniștrii au promis de mult timp că vor recupera o parte din banii pierduți în perioada pandemiei, însă cei 186 de milioane reprezintă doar o fracțiune din cele peste 7 miliarde de lire pe care actuala ministră de finanțe, Rachel Reeves, le considera „dispărute” înainte de alegerile generale de anul trecut.

Economiile includ și blocarea dizolvării a sute de mii de companii care au contractat credite frauduloase prin programul Bounce Back Loans.

Acestea erau împrumuturi de până la 50.000 de lire, oferite de guvern în timpul pandemiei pentru a sprijini firmele. Schema a fost însă criticată pentru lipsa de rigurozitate și pentru faptul că a deschis calea fraudelor, întrucât firmele care se dizolvă înainte de a returna banii scapă adesea de obligația de rambursare.

Cabinet Office a dat exemplul unui caz în care o femeie și-a inventat o companie, a obținut creditul și a transferat banii în Polonia.

Summit antifraudă

Ministrul Cabinet Office, Josh Simons, va anunța rezultatele la un summit antifraudă organizat miercuri împreună de Marea Britanie, SUA, Canada și Australia.

El a declarat că „instrumentele de ultimă generație bazate pe AI și analiză de date” vor permite guvernului să protejeze fondurile publice și să nu „umple buzunarele escrocilor și șarlatanilor”.

Noul instrument AI, denumit Fraud Risk Assessment Accelerator, a fost dezvoltat de cercetători ai Cabinet Office și va fi extins acum în alte departamente guvernamentale.

Instituția spune că aplicația „scanează noile politici și proceduri pentru a identifica vulnerabilități înainte ca acestea să fie exploatate”, afirmând chiar că ar putea face politicile „rezistente la fraudă” înainte de implementare

Instrumentul a fost creat pe fondul îngrijorărilor privind amploarea fraudelor din perioada pandemiei.

Simons va anunța că guvernul britanic va licenția aplicația și pentru utilizare internațională, fiind de așteptat ca SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă să o adopte în diferite forme.

Controverse privind AI

Mișcarea ar putea însă stârni îngrijorări în rândul grupurilor care contestă deja folosirea AI de către guvern.

Anul trecut, un alt instrument bazat pe inteligență artificială, utilizat pentru combaterea fraudelor din sistemul de asistență socială, s-a dovedit părtinitor în funcție de vârstă, dizabilitate, statut marital și naționalitate.

Documente publicate de The Guardian pe baza Legii libertății informației arătau că algoritmul folosit de Departamentul pentru Muncă și Pensii a prezentat „discrepanțe semnificative statistic” în analiza de echitate.

La începutul acestui an, Amnesty International a criticat „utilizarea necontrolată” a tehnologiilor și sistemelor AI de către guvernul britanic.